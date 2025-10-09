Ultime notizie Delitto di GarlascoFrancesca AlbaneseGaza
Live
POLITICAAlfredo MantovanoCamera dei deputatiCarlo NordioGoverno MeloniLibiaMatteo PiantedosiNajem Osama Almasri

Caso Almasri alla Camera, oggi il voto sull’autorizzazione a procedere per Nordio, Piantedosi e Mantovano – La diretta

09 Ottobre 2025 - 09:33 Ygnazia Cigna
embed
mantovano nordio piantedosi
mantovano nordio piantedosi
Tutti gli aggiornamenti sull’esame in Aula e sul voto dell’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro della Giustizia, dell'Interno e del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio

La Camera dei deputati è chiamata oggi, 9 ottobre, a esprimersi sulla richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dal Tribunale dei ministri nei confronti del ministro della Giustizia Carlo Nordio, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega ai Servizi Segreti, Alfredo Mantovano, nell’ambito dell’inchiesta sul caso Almasri. L’Aula voterà sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell’articolo 96 della Costituzione, dopo che nelle scorse settimane la richiesta è stata formalmente trasmessa dal Tribunale dei ministri al Parlamento. La Giunta per le autorizzazioni aveva già espresso parere contrario con 13 voti contro e 6 a favore, ma la decisione finale spetta ora al voto dell’Assemblea. Ai tre esponenti del governo vengono contestati, a vario titolo, i reati di concorso in favoreggiamento e rifiuto d’atti d’ufficio per Nordio, accusato di non aver risposto alla richiesta di arresto emessa dalla Corte penale internazionale nei confronti di Almasri, e concorso in favoreggiamento e concorso in peculato per Piantedosi e Mantovano, che avrebbero autorizzato l’uso di un volo di Stato per un fine ritenuto improprio, ovvero il rimpatrio dello stesso Almasri. L’Assemblea + chiamata a pronunciarsi con tre votazioni distinte, una per ciascun membro del governo coinvolto nella vicenda, con scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti.

09 Ottobre 2025 - 09:55

Gli interventi dei rappresentati dei gruppi

Sono iniziati gli interventi dei rappresentanti dei gruppi parlamentari. L’onorevole Enrica Alifano del Movimento 5 Stelle ha criticato le dichiarazioni rese dai ministri nei mesi scorsi sul caso Almasri, partendo dall’affermazione del ministro della Giustizia Carlo Nordio, secondo cui la documentazione ricevuta dalla Corte penale internazionale (CPI) sul generale libico Osama Almasri era in lingua inglese e priva di traduzione ufficiale. A seguire, Daniela Dondi di Fratelli d’Italia ha difeso l’operato di Nordio, sostenendo che le sue azioni fossero motivate da un interesse pubblico maggiore di rilevanza costituzionale. Della stessa linea, Ingrid Bisa della Lega. Diametralmente opposta la posizione di Alleanza Verdi e Sinistra, secondo cui, attraverso le parole di Luana Zanella, «la Camera deve concedere l’autorizzazione a procedere perché deve chiedere verità e giustizia su un atto che nulla a che fare con la sicurezza nazionale. È stato un disonore per il nostro Paese il mancato arresto del criminale libico noto per le sue pratiche di tortura e abusi sessuali anche su bambini e bambine».

09 Ottobre 2025 - 09:30

Le posizioni dei relatori di maggioranza e minoranza

Secondo quanto sostenuto in Aula da Pietro Pittalis, relatore della Giunta per le autorizzazioni, i ministri Nordio e Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano avrebbero agito «per un preminente interesse pubblico» nella gestione del caso Almasri. Per questa ragione, ha affermato, la Camera dovrebbe respingere la richiesta di autorizzazione a procedere nei loro confronti. Pittalis ha esortato l’Assemblea a confermare la decisione già espressa dalla Giunta, che si era pronunciata per il no alle autorizzazioni. Nel finale del suo intervento, il relatore ha inoltre sostenuto che la richiesta di autorizzazione a procedere dovrebbe essere estesa anche alla capo di gabinetto del ministro Nordio, Giusi Bartolozzi, definita «coindagata laica» nel procedimento.

Il relatore di minoranza Federico Gianassi (Pd) ha avvertito, nel suo intervento, che negare l’autorizzazione a procedere per Nordio, Piantedosi e Mantovano creerebbe «un pericolosissimo precedente», perché significherebbe che l’Italia «è pronta a cedere al ricatto di una milizia paramilitare libica», arrivando ad agire «peggio di come agisce il governo Netanyahu a Gaza». Gianassi ha quindi invitato l’Assemblea a votare a favore dell’autorizzazione a procedere.

09 Ottobre 2025 - 09:00

Inizia la seduta in Aula

È iniziata in Aula alla Camera la discussione sulla relazione della Giunta per le autorizzazioni riguardante la richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell’articolo 96 della Costituzione, nei confronti di Nordio, Piantedosi, e Mantovano. Udite relazioni di maggioranza e minoranza.

Articoli di POLITICA più letti
1.

Maria Rosaria Boccia candidata in Campania? Bandecchi la corteggia, lei rifiuta: «Ma lui ha avuto il coraggio di pubblicare il mio libro»

2.

Francesca Albanese via da In Onda per andare a Tintoria, le frasi su Liliana Segre: «Indegno che si debba andare dietro a lei sul genocidio» – Il video

3.

Festa di San Francesco, Mattarella promulga ma ha dei dubbi. C’è anche Santa Caterina, lo stesso giorno (ed è un problema)

4.

Ilaria Salis, oggi al Parlamento Ue il voto segreto sull’immunità. Weber (Ppe): «Giusto revocarla». Lei in aula

5.

Immunità Ilaria Salis, il forzista Tosi (Ppe): «Colpa delle troppe assenze dei Patrioti, grave fra loro un italiano». Mancava il leghista Aldo Patriciello

leggi anche
almasri piantedosi
POLITICA

Caso Almasri, giunta respinge processo per Nordio, Piantedosi e Mantovano. In Libia il generale è stato ora rimosso dai suoi incarichi

Di Ugo Milano
POLITICA

Caso Almasri, Nordio: «Connessione evidente con Bartolozzi». Maggioranza chiede chiarimenti a pm e Tribunale dei ministri

Di Alba Romano
almasri-governo-giorgia-meloni-carlo-nordio
ATTUALITÀ

La difesa del governo sul caso Almasri è un’accusa ai giudici

Di Alessandro D’Amato
najeem almasri
POLITICA

Almasri, l’ipotesi del conflitto di attribuzioni tra Camera e giudici per bloccare l’inchiesta su Giusi Bartolozzi. Gli atti sulle riunioni per rimpatriare il torturatore libico

Di Sara Menafra
giusi bartolozzi indagine almasri scudo governo meloni
ATTUALITÀ

Uno scudo per Bartolozzi? Così il governo difenderà a oltranza Giusi dall’«atto di guerriglia» su Almasri

Di Alessandro D’Amato