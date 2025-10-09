Caso Almasri alla Camera, oggi il voto sull’autorizzazione a procedere per Nordio, Piantedosi e Mantovano – La diretta

Tutti gli aggiornamenti sull’esame in Aula e sul voto dell’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro della Giustizia, dell'Interno e del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio

La Camera dei deputati è chiamata oggi, 9 ottobre, a esprimersi sulla richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dal Tribunale dei ministri nei confronti del ministro della Giustizia Carlo Nordio, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega ai Servizi Segreti, Alfredo Mantovano, nell’ambito dell’inchiesta sul caso Almasri. L’Aula voterà sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell’articolo 96 della Costituzione, dopo che nelle scorse settimane la richiesta è stata formalmente trasmessa dal Tribunale dei ministri al Parlamento. La Giunta per le autorizzazioni aveva già espresso parere contrario con 13 voti contro e 6 a favore, ma la decisione finale spetta ora al voto dell’Assemblea. Ai tre esponenti del governo vengono contestati, a vario titolo, i reati di concorso in favoreggiamento e rifiuto d’atti d’ufficio per Nordio, accusato di non aver risposto alla richiesta di arresto emessa dalla Corte penale internazionale nei confronti di Almasri, e concorso in favoreggiamento e concorso in peculato per Piantedosi e Mantovano, che avrebbero autorizzato l’uso di un volo di Stato per un fine ritenuto improprio, ovvero il rimpatrio dello stesso Almasri. L’Assemblea + chiamata a pronunciarsi con tre votazioni distinte, una per ciascun membro del governo coinvolto nella vicenda, con scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti.

Le posizioni dei relatori di maggioranza e minoranza Secondo quanto sostenuto in Aula da Pietro Pittalis, relatore della Giunta per le autorizzazioni, i ministri Nordio e Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano avrebbero agito «per un preminente interesse pubblico» nella gestione del caso Almasri. Per questa ragione, ha affermato, la Camera dovrebbe respingere la richiesta di autorizzazione a procedere nei loro confronti. Pittalis ha esortato l’Assemblea a confermare la decisione già espressa dalla Giunta, che si era pronunciata per il no alle autorizzazioni. Nel finale del suo intervento, il relatore ha inoltre sostenuto che la richiesta di autorizzazione a procedere dovrebbe essere estesa anche alla capo di gabinetto del ministro Nordio, Giusi Bartolozzi, definita «coindagata laica» nel procedimento. Il relatore di minoranza Federico Gianassi (Pd) ha avvertito, nel suo intervento, che negare l’autorizzazione a procedere per Nordio, Piantedosi e Mantovano creerebbe «un pericolosissimo precedente», perché significherebbe che l’Italia «è pronta a cedere al ricatto di una milizia paramilitare libica», arrivando ad agire «peggio di come agisce il governo Netanyahu a Gaza». Gianassi ha quindi invitato l’Assemblea a votare a favore dell’autorizzazione a procedere.