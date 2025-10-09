Gaza, accordo raggiunto. Israele si prepara al ritiro, Tajani: «Pronti ad aiutare per unificazione Palestina». Salvini: «Trump merita Nobel» – La diretta

Al momento Hamas e Israele non avrebbero ancora raggiunto un'intesa sul disarmo e sulla futura governance della Striscia. Oggi accordo al vaglio del gabinetto di Netanyahu



L’esercito israeliano ha avviato i preparativi per il ritiro parziale da Gaza. È la prima concreta conseguenza dell’accordo raggiunto nella notte a Sharm el-Sheikh, che sembra aver spalancato le porte a una concreta soluzione di pace nel Medio Oriente. Lo ha fatto sapere l’Idf, che nelle prossime ore provvederà a «modificare rapidamente le linee di schieramento» dell’esercito.