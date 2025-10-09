Gaza, accordo raggiunto. Israele si prepara al ritiro, Tajani: «Pronti ad aiutare per unificazione Palestina». Salvini: «Trump merita Nobel» – La diretta
L’esercito israeliano ha avviato i preparativi per il ritiro parziale da Gaza. È la prima concreta conseguenza dell’accordo raggiunto nella notte a Sharm el-Sheikh, che sembra aver spalancato le porte a una concreta soluzione di pace nel Medio Oriente. Lo ha fatto sapere l’Idf, che nelle prossime ore provvederà a «modificare rapidamente le linee di schieramento» dell’esercito.
I dettagli dell'accordo, dagli ostaggi agli aiuti umanitari
In cosa consista la prima fase dell’accordo lo sapremo probabilmente nelle prossime ore. Alcuni media internazionali hanno però anticipato alcuni punti, che sarebbero stati inclusi. A partire dagli ostaggi, che saranno liberati nei prossimi giorni in cambio di 1.950 prigionieri palestinesi: 250 ergastolani e 1.700 arrestati all’inizio del conflitto. Il ritiro delle truppe israeliane avverrebbe in concomitanza con questo scambio e dovrebbe lasciare libero anche il valico di Rafah, all’estremo sud della Striscia, che così potrebbe riaprire per la prima volta dopo due anni. Secondo France Presse, nei primi cinque giorni di cessate il fuoco entreranno nella Striscia oltre 400 camion di aiuti umanitari al giorno. Un numero che sarebbe destinato a crescere progressivamente.
Ancora nessun accordo su disarmo di Hamas e governo a Gaza
L’accordo raggiunto è solo il primo passo di un lungo negoziato. Il piano in 20 punti presentato da Trump la scorsa settimana non è stato approvato in ogni suo dettaglio. Al momento a Sharm le delegazioni si sono concentrate sulla prima parte, quella relativa allo scambio di prigionieri e ostaggi e al ritiro militare (parziale) dell’esercito israeliano da Gaza. Rimangono ancora da definire punti fondamentali per il futuro, dalla governance di Gaza al processo di disarmo dei combattenti di Hamas.
Salvini elogia Trump: «Merita il Nobel per la Pace»
È Matteo Salvini, vicepremier e ministro dei Trasporti, a portare un gradino oltre la celebrazione dell’accordo raggiunto in Egitto sui social. «Rilascio di tutti gli ostaggi israeliani nelle prossime ore, cessate il fuoco e ricostruzione di Gaza: accordo raggiunto, una notizia stupenda! Se le armi finalmente taceranno, il presidente Donald Trump merita davvero il Premio Nobel per la Pace».
Tajani: «Pronti a partecipare alla riunificazione della Palestina»
Anche il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha elogiato su X l’impegno statunitense per raggiungere la pace: «Dal Medio Oriente arrivano ottime notizie: la pace è vicina. L’Italia, che ha sempre sostenuto il piano statunitense, è pronta a fare la sua parte per consolidare il cessate il fuoco, per fare arrivare nuovi aiuti umanitari e per partecipare alla ricostruzione di Gaza. Pronti anche a inviare militari in caso di creazione di una forza internazionale di pace per riunificare la Palestina».
La gioia di Giorgia Meloni: «Notizia straordinaria, non perdiamo questa opportunità»
«È una straordinaria notizia», così su X la premier Giorgia Meloni ha accolto con gioia la notizia dell’accordo. «Apre la strada al cessate il fuoco a Gaza, al rilascio di tutti gli ostaggi e al ritiro delle forze israeliane su linee concordate». Il ringraziamento va al presidente americano Donald Trump e alle altre nazioni mediatrici, dall’Egitto al Qatar fino alla Turchia. «È un’opportunità unica per porre fine a questo conflitto che deve assolutamente essere colta. Per questo esorto tutte le parti a rispettare pienamente le misure già concordate e a lavorare per realizzare rapidamente i passi successivi previsti dal Piano di Pace. L’Italia continuerà a sostenere gli sforzi dei mediatori ed è pronta a contribuire alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Gaza».
Israele pronta a ritirarsi da Gaza, oggi gabinetto valuterà l’accordo
L’accordo è stato raggiunto, manca solo la ratifica ufficiale per iniziare ad attuare la prima fase e intavolare ulteriori negoziati per le fasi successive del piano di pace. Oggi il gabinetto del governo israeliano si riunirà per esaminare e approvare l’accordo. Il rilascio degli ostaggi, secondo quanto ha specificato Hamas, sarà scaglionato nelle prossime 72 ore e avverrà solo in risposta a precisi e «specifici ritiri israeliani» dalle aree della Striscia di Gaza.