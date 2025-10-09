Ultime notizie Delitto di GarlascoFrancesca AlbaneseGaza
Sottocorona, il ricordo della “sua” La7: «Entrava nella quotidianità degli spettatori». Mentana: «Al Tg la scrivania resterà sua»

09 Ottobre 2025 - 09:53 Alba Romano
Dopo l’improvvisa morte, a 77 anni, con un servizio il Tg della sua rete ricorda il volto del previsioni

Una scomparsa che è stata davvero un fulmine a ciel sereno, un’espressione che per Paolo Sottocorona è ancor più calzante. È da questa sorpresa, e dall’enorme dolore, che parte l’accorato ricordo di La7 del suo storico volto del meteo, deceduto la sera di mercoledì 8 ottobre. «Apprezzato soprattutto per le sue analisi equilibrate e il garbo con il quale era capace di entrare nella quotidianità degli spettatori», sottolinea un servizio di TgLa7. «In un’epoca di allarmismo legato al clima, Sottocorona aveva la capacità di spiegare i fenomeni meteorologici in modo chiaro, rigoroso e con toni mai eccessivi. Tutti i colleghi lo ricordano con grandissimo affetto, non solo per la sua professionalità, ma anche per il suo garbo, la sua gentilezza e la sua profonda empatia».

Il ricordo di Mentana: «La sua scrivania al Tg rimarrà sua»

A dargli l’ultimo saluto anche il direttore del TgLa7, Enrico Mentana, che su Instagram ha postato la foto di un giovane Sottocorona: «Così era Paolo Sottocorona quando lo conobbi quasi 40 anni fa in Rai», ricorda. «Stamattina per la prima volta non lo rivedremo, subito prima delle 8, con le sue carte satellitari e poi le foto inviate dai telespettatori. Un abbraccio alla sua Dora e ai suoi cari. La sua scrivania qui al tg resterà sua».

L’abbraccio di Parenzo: «Manchi già»

Tra i primi a stringersi attorno alla famiglia di Sottocorona, il conduttore di L’aria che tira David Parenzo. Ieri sera, con un breve messaggio su X, il giornalista ha ricordato a modo suo il collega: «Che tristezza immensa. Tanti anni insieme… il caffè alle 8.30 alla macchinetta, il tuo sorriso, la tua delicata ironia. Manchi già. “L’aria che tirerà” ti penserà sempre. Che la terra ti sia lieve, caro Paolo. Ti abbraccio, ovunque tu sia».

