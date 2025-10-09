Ultime notizie Delitto di GarlascoFrancesca AlbaneseGaza
Trump: Abbiamo messo fine alla guerra a Gaza, ostaggi liberi lunedì o martedì – Il video

09 Ottobre 2025 - 21:45 Redazione
(Agenzia Vista) Usa, 09 ottobre 2025 "Lunedì o martedì gli ostaggi avranno la possibilità di tornare a casa. Abbiamo messo fine alla guerra a Gaza, penso che sarà una pace durevole. Cercherò di fare un viaggio per celebrare il momento, compresa una tappa in Egitto per partecipare alla firma ufficiale dell'accordo di pace". Lo ha detto Donald Trump alla Casa Bianca. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

