Trump ripristina festa Cristoforo Colombo cancellata da Biden: Amiamo gli italiani – Il video

09 Ottobre 2025
(Agenzia Vista) Usa, 09 ottobre 2025 Donald Trump ha firmato la proclamazione per la festa di Cristoforo Colombo, tanto cara alla comunità italo-americana, all'inizio della riunione di gabinetto alla Casa Bianca. "Amiamo gli italiani", ha detto. La festa era stata sostituita dalla Giornata dell'indigeno durante il Governo Biden dopo le accese proteste woke. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

