Alghero, lo sposo sparisce e tutti lo cercano: beccato dalla sposa nella camera nuziale in compagnia di un’altra donna

Lo scandalo nella Rivera del Corallo, Sardegna. Lo staff dell'albergo ha cercato di riportare la calma tra gli invitanti, i due sposini e la terza incomoda

Una festa rovinata, un matrimonio a pezzi, poche giorni dopo il fatidico sì. Ad Alghero, in provincia di Sassari, in un noto hotel, lo sposo è stato beccato dalla sposa, a letto, con un’altra, durante il ricevimento di nozze. Lei, tra l’altro, era una parente stretta della sposa e inoltre i due fedifraghi stavano consumando nella stanza in cui avrebbero dovuto passare la prima notte i due sposini. Il tradimento della Riviera del Corallo è riportato oggi sul La Nuova Sardegna.

Lo sposo scompare. La sposa lo chiama invano al cellulare

Un episodio «degno delle più travolgenti commedie all’italiana», racconta il giornalista Nicola Nieddu sul quotidiano. «La cerimonia, celebrata pochi giorni fa, aveva riunito parenti e amici accorsi da diverse località per festeggiare l’unione tra una quarantenne originaria di un paese dell’hinterland e il suo giovane sposo, un trentenne di nazionalità straniera». Nulla era stato lasciato al caso: dalle specialità locali fino alle danze fino a tarda notte. Il pranzo era filato liscio, in modo impeccabile. Ma a un certo punto della serata però, nel bel mezzo di balli frenetici, lo sposo scompare. La moglie prova a cercarlo. Telefonate, messaggi ignorati. La notizia della “scomparsa” si diffonde tra gli invitati. Qualcuno teme un malore. Anche perché lo smartphone dello sposo squillava sì ma a vuoto.

La ricerca dello sposo

In pochi minuti, ricostruisce la Nuova Sardegna, parte la ricerca. Ovunque: giardini, sala ricevimenti, aree comuni, in piscina. Alla fine alla sposa sale un dubbio: magari il maritino è andato a riposarsi in stanza data la giornata un po’ difficile. Accompagnata da un dipendente e da alcuni parenti raggiunge la stanza e, una volta aperta la porta, scopre lui sul fatto. Sicuramente non addormentato, ma in compagnia di un’altra. Anzi, sembrerebbe di una parente stretta della tradita.

Lei prova a lanciare via la fede

Partono le urla, gli spintoni, i toni si fanno accesi. La sposa, riporta il quotidiano, in preda all’ira ha perfino provato a liberarsi della fede nuziale, non senza ferirsi lievemente il dito. Lo staff dell’hotel è dovuto intervenire per riportare la calma e assistere la donna, visibilmente scossa. «Sembrava una commedia anni’70 -’80, – ha commentato uno dei presenti al quotidiano – solo che al posto di Lino Banfi o Edwige Fenech c’erano gli sposi veri, e nessuno rideva». Risultato? Festa interrotta. I due (ex probabilmente) sono comunque rimasti a dormire in struttura. Ma, precisano, in stanze separate.

(Foto di Morgan Rovang su Unsplash)