Boccia (Pd): Su Documento programmatico finanza pubblica gravi silenzio Governo e assenza Giorgetti – Il video

10 Ottobre 2025 - 14:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 10 ottobre 2025 "Non possiamo consentire che il Governo continui a mortificare in questo modo il Parlamento. Stanno per approvare la quarta manovra del governo Meloni e non siamo più nella condizione di tollerare la mortificazione del Parlamento: siamo di fronte a una relazione di finanza pubblica in cui, dopo la discussione generale, non si è vista né la replica del governo, né la partecipazione in quest’Aula del Ministro dell’Economia. Da due anni l’Italia non ha una legge di contabilità adeguata rispetto al ciclo di bilancio, visto che dopo aver negoziato quest’ultimo, la destra non ha ritenuto di dover approvare una legge di contabilità. Andiamo avanti a fari spenti, approvando una risoluzione ponte che consente solo alla manovra di vedere la luce". Così il senatore Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd, in Aula nella sua dichiarazione di voto sulla risoluzione sul Documento programmatico di finanza pubblica. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

