Ex deputata Venezuela Maria Corina Machado vince il Premio Nobel per la Pace. L'annuncio – Il video

10 Ottobre 2025 - 12:45 Redazione
(Agenzia Vista) Oslo, 10 ottobre 2025 “Il Premio Nobel per la pace 2025 va a una coraggiosa e impegnata paladina della pace, una donna che mantiene accesa la fiamma della democrazia in mezzo a un'oscurità crescente. Maria Corina Machado riceverà il premio Nobel per la pace per il suo instancabile lavoro nel promuovere i diritti democratici del popolo venezuelano e per la sua lotta per raggiungere una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia", così il comitato del Nobel leggendo la motivazione dell'assegnazione del premio. NobelPrize Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

