Regionali Toscana, Conte con Giani: Rapporti ottimi. M5s darà contributo, determinati e convinti – Il video

10 Ottobre 2025 - 20:45 Redazione
(Agenzia Vista) Toscana, 10 ottobre 2025 "I rapporti con Giani come sono? Sono ottimi. Per costruire la coalizione noi abbiamo dato un grande contributo, ci siamo confrontati con grande apertura con Giani e con un percorso molto elaborato che rassicurato la mia intera comunità. Daremo il nostro contributo, lo abbiamo anche messo nero su bianco. Siamo molto determinati e convinti". Lo dice Giuseppe Conte a Scandicci con Eugenio Giani. M5s Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

