Giorgio Locatelli tra gli over 60 più sexy al mondo. Lo chef nella classifica del Times: «Ecco come ha reagito mia moglie»

Il giudice di Masterchef inserito nella categoria degli uomini «Sas» insieme a Barack Obama e Mick Jagger

C’è anche un italiano nella classifica compilata da The Times sugli over 60 più irresistibili al mondo. In un articolo pubblicato nei giorni scorsi, il quotidiano britannico ha inserito lo chef Giorgio Locatelli tra gli uomini che definisce «Sas», ossia Sexual Attention Seekers. O, per dirla con le parole dello stesso giornalista, uomini «che hanno già la nostra attenzione (sessuale – ndr), senza richiedere nessuno sforzo».

La «seconda adolescenza» di Nicole Kidman

L’articolo del Times parte, in realtà, dalla separazione di Nicole Kidman e Keith Urban. E, in particolare, da alcune voci secondo cui l’attrice 58enne starebbe attraversando una sorta di «seconda adolescenza», che passa innanzitutto per la riscoperta dell’amore. Ed è qui che il quotidiano britannico si lancia in una classifica di uomini e donne che hanno superato la soglia dei 60 anni ma sarebbero ancora in grado di generare un fascino irresistibile.

Chi sono gli over 60 «irresistibili»

Tra le donne, il Times sceglie Kristin Scott Thomas, Liz Hurley, Sharon Stone, Keeley Hawes, Gillian Anderson e Jennifer Aniston. Per gli uomini, invece, vengono fatti i nomi di Barack Obama, Adrian Dunbar, Mick Jagger, Daniel Craig, Mark Ruffalo, Nikolaj Coster-Waldau, Billy Crudup, Andy Burnham, David Harewood e, per l’appunto, lo chef italiano Giorgio Locatelli.

Lo chef italiano: «Sono rimasto sorpresissimo»

«Sono rimasto sorpresissimo, poi vedendo lo spessore degli altri over 60 nella lista sono stato anche molto fiero», ha commentato il giudice di Masterchef Italia al Corriere della Sera. Un riconoscimento di cui essere orgogliosi, insomma, al punto che lo chef ha voluto condividerlo con la moglie: «Quando l’ho detto a Plaxy continuava a ridere e a ripetere “Barack Obama, Barack Obama”. Per me lui è un idolo, mi piace tantissimo il suo modo di essere», racconta ancora Locatelli.

Foto copertina: ANSA/Riccardo Antimiani | Lo chef Giorgio Locatelli durante l’evento ’Sky – 20 anni’, nel 2023