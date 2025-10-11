Ultime notizie Cessate il fuocoDelitto di GarlascoDonald TrumpFedezGaza
Piantedosi azzarda Meloni al Colle: «Sarebbe bellissimo». Renzi rilancia citando Berlusconi: «La sua fu sfiga»

11 Ottobre 2025 - 22:09 Alba Romano
«È donna, è giovane, sarebbe una bella cosa per tutto il Paese», ha dichiarato il ministro dell'Interno

L’ipotesi Giorgia Meloni al Quirinale entra ufficialmente nel dibattito politico. A rilanciarla è stato, con sorprendente franchezza, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, intervenuto alla «Festa dell’Ottimismo 2025» organizzata da Il Foglio a Palazzo Vecchio, Firenze. Una dichiarazione che rompe un tabù e apre scenari politici finora solo sussurrati nei corridoi della maggioranza. «È donna, è giovane, sarebbe una bella cosa per tutto il Paese – ha detto Piantedosi -. Dopo aver avuto il primo presidente del Consiglio donna, sarebbe bello un giorno avere anche un presidente della Repubblica donna nella persona di Giorgia Meloni».

«Siamo contentissimi di avere Mattarella»

Il titolare del Viminale ha però frenato sull’immediato, chiarendo che «siamo contentissimi di avere Sergio Mattarella al Quirinale per altri quattro anni e altrettanto contenti di avere Meloni a Palazzo Chigi per i prossimi sette». Ma poi ha aggiunto: «A tempo debito, perché no, Meloni potrebbe diventare presidente della Repubblica. È giovane, ha tutto il tempo e ha dimostrato di saper interpretare in maniera molto bilanciata ed equilibrata un ruolo così importante».

L’ipotesi di Renzi

Una suggestione raccolta subito da Matteo Renzi, ospite anche lui sul palco del Foglio. Il leader di Italia Viva non ha chiuso la porta a questa prospettiva, anzi l’ha rilanciata con una previsione netta: «Se Meloni vince le elezioni nel 2027, nel 2029 può andare al Quirinale». Renzi ha anche evocato il precedente mancato di Silvio Berlusconi: «Ma ebbe una grande sfiga, ogni volta che vinceva non c’erano le elezioni del Presidente della Repubblica. Poi ha perso le elezioni pochi mesi prima della rielezione del Capo dello Stato». Per ora, la premier osserva e tace.

