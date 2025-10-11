Ultime notizie Delitto di GarlascoGazaPremio Nobel
Verona, scovata una piantagione con mille piante di marijuana: arrestato un uomo – Il video

11 Ottobre 2025 - 09:28 Alba Romano
Il campo coltivato e il laboratorio si trovano in una frazione poco distante dal centro città

La Polizia di Stato di Verona ha individuato un laboratorio per la produzione di marijuana e hashish e una piantagione di circa mille piantine di cannabis in una frazione di Verona, poco distante dal centro. Nel corso dell’operazione, coordinata dalla procura della città scaligera e condotta dagli agenti della squadra mobile, è stato arrestato un uomo ed è stato sequestrato un ingente quantitativo di cannabinoidi. Nel corso della giornata di oggi, sabato 11 ottobre, la polizia di Stato fornirà ulteriori dettagli sulla vicenda.

