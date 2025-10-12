Il fuoco di Annalisa non brucia, per fortuna è tornato Caparezza. Ottimi gli album di Frah Quintale, Ele A e Selton – Le nostre recensioni

Weekend di album quello relativo al mercato discografico italiano. Tanti i dischi proposti, a partire da quello di Annalisa, che però si conferma una semplice hitmaker, lei sarà pure fuoco ma sto fuoco non brucia. Fortunatamente è piuttosto lunga la lista di album che invece ci fanno salire di livello. Per esempio quello di Frah Quintale è una delizia, quello dei Selton strepitoso, quello di Ele A rappresenta un esordio coi fiocchi, quello di Cimini è una perla imperdibile e quello di Sick Budd una tavolozza di colori rap interessantissimi. Grandi nomi anche per quanto riguarda la sezione singoli dove possiamo riabbracciare sua maestà Caparezza, con un pezzo stratosferico. Fulminacci cava ottima musica perfino da un amore affrontato sottogamba e, spostandoci sul rap, i nuovi singoli di Nitro e Danno sono due mine. Male invece, e ormai non fa più notizia, Rondodasosa, sempre privo di qualsivoglia verve letteraria, una noia mortale invece Grazia Di Michele. Chicca della settimana: Mexican Sugar Dance, il fortissimo album dei Little Pieces Of Marmelade. A voi tutte le nostre recensioni.