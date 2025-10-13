Ultime notizie Cessate il fuocoDelitto di GarlascoDonald TrumpGaza
Accordo pace Gaza, Trump: Svolta epocale, un nuovo inizio per un meraviglioso Medio Oriente – Il video

13 Ottobre 2025 - 22:45 Redazione
(Agenzia Vista) Egitto, 13 ottobre 2025 "La svolta epocale che siamo qui a celebrare stasera è più della fine della guerra a Gaza: con l'aiuto di Dio, sarà un nuovo inizio per un intero, meraviglioso Medio Oriente… possiamo costruire una regione forte, stabile, prospera e unita nel rifiutare una volta per tutte la via del terrore." Così Trump in Egitto. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

