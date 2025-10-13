Ultime notizie Cessate il fuocoDelitto di GarlascoDonald TrumpGaza
ATTUALITÀFemminicidiInchiesteOmicidiSardegnaSassariViolenza sulle donne

Cinzia Pinna, spunta un super testimone su altri complici: «Pulivano la stanza dove Ragnedda l’ha uccisa». Cosa ha visto dopo l’omicidio

13 Ottobre 2025 - 12:23 Ugo Milano
embed
cinzia pinna emanuele ragnedda omicidio
cinzia pinna emanuele ragnedda omicidio
Al momento risultano indagati Rosaria Elvo, amica intima di Ragnedda, e il milanese Luca Franciosi. Mercoledì il Riesame valuterà l’istanza di scarcerazione per l’imprenditore reo confesso

Sarebbero più di una le persone che hanno aiutato Emanuele Ragnedda a ripulire il sangue di Cinzia Pinna, la 33enne uccisa dal noto imprenditore vitivinicolo in una tenuta di Concaentosa la notte tra l’11 e il 12 settembre. Gli inquirenti di Tempio Pausania avrebbero sentito nelle ultime ore un uomo che nei giorni successivi all’omicidio, quando la donna risultava ancora scomparsa, avrebbe visto da vicino diverse persone «lavorare» nella stanza dove la giovane sarda è stata freddata con tre colpi di pistola in volto. Il corpo è stato rinvenuto nella tenuta il 24 settembre, dopo il crollo e la confessione del 41enne.  

Il racconto del super testimone: cosa ha visto nel weekend dopo l’omicidio

A rivelare la comparsa di un cosiddetto “super testimone” è L’Unione Sarda. I pm Gregorio Capasso e Noemi Mancini avrebbero già raccolto i dettagli del racconto che, da quanto filtra, sarebbe stato alquanto preciso. L’uomo, passando nella zona della tenuta dei Ragnedda a Concaentosa, avrebbe visto per tutto il weekend più di una persona pulire con attenzione la camera in cui Cinzia Pinna è stata uccisa. Secondo il quotidiano, l’uomo avrebbe osservato la scena da vicino tanto da individuare i volti di chi stava aiutando il reo confesso dell’omicidio a pulire i pavimenti, sostituire il divano e lavare le federe sporche di sangue. Non si esclude che abbia contribuito all’identificazione precisa di chi fosse presente in quegli ambienti nelle ore immediatamente dopo l’omicidio. 

I Ris ancora nella tenuta di Ragnedda e i due indagati per favoreggiamento

Intanto i carabinieri del Ris di Cagliari sono tornati un’altra volta nella dimora dell’imprenditore di Arzachena per continuare gli accertamenti specialistici. Si tratta in questo caso di rilievi balistici, per determinare con precisione la posizione di chi ha sparato e della vittima e verificare così la veridicità della confessione di Ragnedda. La posizione del 41enne sarà al vaglio del tribunale del Riesame a Sassari il prossimo mercoledì, 15 ottobre, dopo l’impugnazione della misura di custodia cautelare da parte del suo difensore. Oltre a Ragnedda, al momento risultano indagati per favoreggiamento il 26enne lombardo Luca Franciosi e la 50enne Rosamaria Elvo, amica intima di Ragnedda. Secondo il racconto della donna, l’uomo le aveva confessato di aver ucciso un cane all’interno del suo casolare spiegando così la presenza di sangue e la necessità di sostituire il divano. 

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Paolo Taormina ucciso a 21 anni in piazza a Palermo, il killer confessa: «Aveva importunato la mia ragazza». Cosa non torna su rissa e sparatoria

2.

Urina sull’altare della basilica di San Pietro, la reazione del Papa quando glielo dicono: l’ultima bravata in Vaticano – Il video

3.

Le foto con la figlia e il pendente a forma di pistola: chi è Gaetano Maranzano, il 28enne arrestato per l’omicidio di Paolo Taormina a Palermo

4.

Violenta una donna per strada a Napoli, i passanti lo bloccano fino all’arrivo della polizia: arrestato un 29enne

5.

Francesca Albanese, la frase sui napoletani che fa partire la class action. L’ex avvocato di Maradona all’attacco: «Da lei violenza inaccettabile» – Il video

leggi anche
emanuele ragnedda cinzia pinna suicidio
ATTUALITÀ

Cinzia Pinna, ricoverato in ospedale Emanuele Ragnedda: il tentato suicidio in cella e il trasferimento d’urgenza nella notte

Di Ugo Milano
cinzia pinna emanuele ragnedda confessione sparo
ATTUALITÀ

Cinzia Pinna, indagata la compagna di Ragnedda. Le tracce cancellate e il divano nuovo comprato dopo l’omicidio: «Così lo ha aiutato a ripulire dal sangue»

Di Ugo Milano
Emanuele ragnedda
ATTUALITÀ

Chi è Emanuele Ragnedda, l’imprenditore sardo reo confesso del femminicidio di Cinzia Pinna

Di Ugo Milano
cinzia pinna emanuele ragnedda
ATTUALITÀ

Cinzia Pinna centrata in volto da un colpo di pistola. Cosa rivelano i primi esiti degli accertamenti

Di Ugo Milano
cinzia pinna emanuele ragnedda confessione sparo
ATTUALITÀ

Femminicidio di Cinzia Pinna, ora gli inquirenti vogliono sentire la fidanzata di Ragnedda. Spunta l’ipotesi dei complici

Di Cecilia Dardana