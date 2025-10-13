Ultime notizie Cessate il fuocoDelitto di GarlascoDonald TrumpFedezGaza
Justin Trudeau sorpreso (di nuovo) con Katy Perry, baci e abbracci sul mega yacht della cantante: «Per lei è un ragazzo di qualità»

13 Ottobre 2025 - 09:32 Ugo Milano
A pubblicare le foto il tabloid Daily Mail, secondo cui la relazione sarebbe ormai da considerare ufficiale. Perry si è separata dall’attore Orlando Bloom lo scorso luglio

Di Justin Trudeau in Canada, di cui è stato primo ministro fino a pochi mesi fa, non c’è più traccia da diverse settimane. Il 53enne, ex leader del Partito liberale, si dice trascorra la quasi totalità del suo tempo negli Stati Uniti. Più precisamente in California, o meglio al largo della costa di Santa Barbara, sul super yacht Caravelle. Proprietaria? Katy Perry. A rivelarlo è il Daily Mail che, dopo un primo avvistamento in un ristorante di Montreal a luglio, ora condisce lo scoop del fresco amore tra i due con foto di abbracci e baci passionali.

La fuga d’amore sullo yacht: «Lei è molto interessata, è un ragazzo di qualità»

Di certo i due, pur cercando di passare sotto traccia, non hanno fatto nulla per nascondere la relazione. Se già di per sé una superbarca da 24 metri di lunghezza attira inevitabilmente lo sguardo, gesti di tenerezza sul ponte superiore non fanno che peggiorare la situazione. «Erano apparentemente incuranti dei turisti, che li guardavano da una barca per l’osservazione delle balene», si legge sul tabloid inglese. «A un certo punto Trudeau ha messo la mano sul sedere della cantante». Secondo una fonte «Katy è molto, molto interessata a lui. Dice che è un vero affare, un ragazzo di qualità. È chiaro che le piace molto. E lui piace molto a lei».

Il tatuaggio di Trudeau e gli impegni di Katy Perry

Che la relazione non sia solo una fiammata momentanea ma abbia un po’ di benzina ad alimentarla lo certifica l’impegno di Katy Perry. La cantante è attualmente impegnata in un megatour mondiale, Lifetimes. Eppure, nonostante ritmi da marcia forzata, insiste per trovare ritagli di tempo da dedicare all’ex primo ministro canadese. Trudeau sarebbe stato riconosciuto grazie al tatuaggio sul braccio sinistro, che raffigura un «corvo Haida» in omaggio a un popolo indigeno canadese celebre per la sua abilità marinara e artistica. Justin Trudeau, tre figli di 18, 16 e 11 anni, ha divorziato dalla moglie Sophie nel 2023. 

