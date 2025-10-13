Ultime notizie Cessate il fuocoDelitto di GarlascoDonald TrumpFedezGaza
Neonata in asfissia dopo il parto, è gravissima a Treviso: era nata in casa senza assistenza sanitaria

13 Ottobre 2025 - 10:38 Ugo Milano
neonata asfissia treviso condizioni grave
Durante il parto non era presente personale dell’Ulss 2 Marca Trevigiana. La piccola è ricoverata dalla mattina di domenica

La crisi respiratoria poche ore dopo il parto in casa, poi il trasferimento d’urgenza in pronto soccorso: è in fin di vita una neonata venuta alle luce intorno alle 5 di mattina di ieri, domenica 12 ottobre. La bimba sarebbe ricoverata in terapia intensiva da circa 24 ore in condizioni gravissime. La prognosi rimane riservata.

Il parto in casa e l’asfissia

La nascita era avvenuta nel loro appartamento a Borso del Grappa, in provincia di Treviso. Più precisamente nella camera da letto dei genitori, come era già accaduto per gli altri figli della coppia. Si trattava infatti di una espressa volontà della madre e del padre. Verso le 9 di mattina di domenica, quattro ore dopo il parto, la piccola avrebbe però iniziato ad accusare sintomi di asfissia, uniti a un’altra serie di complicazioni. 

Il trasferimento in ospedale e i dubbi sul parto 

La coppia ha chiamato immediatamente il 118. I soccorritori, accorsi su luogo, hanno disposto subito il trasferimento in codice rosso all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove la bimba sarebbe arrivata in arresto cardiaco. Secondo le prime indagini, il parto domiciliare non sarebbe stato assistito da persone dell’Ulss 2 Marca Trevigiana, competente per territorio. 

