Atterraggio d’emergenza per il volo Sharm el Sheikh-Roma: a bordo diversi giornalisti al seguito della premier Meloni

14 Ottobre 2025 - 15:32 Ugo Milano
wizz air atterraggio emergenza egitto roma
Alcuni passeggeri a bordo dicono di aver sentito uno «scoppio» in stiva, altri hanno visto del fumo

Un aereo di Wizz Air, partito da Sharm el-Sheikh e diretto a Roma Fiumicino, è stato costretto a un atterraggio d’emergenza a Napoli. Lo scrive il Corriere, che riporta le testimonianze di alcuni passeggeri di un presunto «scoppio» in stiva, mentre altri hanno parlato di «fumo». Tra i passeggeri dell’aereo, un Airbus A321neo, c’erano anche diversi giornalisti e operatori che hanno seguito la premier Giorgia Meloni per la conferenza in Egitto sulla pace in Medio Oriente.

L’atterraggio d’emergenza

Subito dopo l’atterraggio d’emergenza, i vigili del fuoco hanno circondato l’aereo. Stando ai tracciati della piattaforma Flightradar24, sembra che il velivolo della compagnia low-cost abbia iniziato a registrare problemi mentre era in volo tra la Puglia e la Basilicata. Una volta raggiunto lo spazio aereo sopra le due regioni, l’aereo ha iniziato una discesa veloce.

Foto copertina: EPA/Tom Kalnins

