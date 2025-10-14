Ultime notizie Cessate il fuocoDelitto di GarlascoDonald TrumpGaza
ATTUALITÀErgastoloFilippo TurettaGiulia CecchettinInchiesteOmicidiPremeditazioneVenetoVeneziaViolenza sulle donne

Filippo Turetta rinuncia all’appello: «Non voglio sconti di pena, accetto l’ergastolo». La lettera scritta a mano ai giudici: ora cosa succede

14 Ottobre 2025 - 14:06 Alba Romano
embed
filippo turetta giulia cecchettin ergastolo rinuncia
filippo turetta giulia cecchettin ergastolo rinuncia
L’ex fidanzato di Giulia Cecchettin, condannato dalla Corte d’assise, ha inviato una lettera agli uffici giudiziari di Venezia: «Sono sinceramente pentito». Tra un mese inizierà il processo di secondo grado

«Rinuncio all’appello, voglio pagare interamente per l’omicidio di Giulia Cecchettin». Firmato, Filippo Turetta. È con una lettera scritta a mano che il reo confesso del femminicidio della 22enne, uccisa con 75 coltellate l’11 novembre del 2023, accetta la condanna all’ergastolo e mette il punto finale alla trafila giudiziaria di uno dei casi con più eco mediatica degli ultimi anni. Il testo è stato inviato negli scorsi giorni ai quattro uffici giudiziari di Venezia che si sono interessati al caso: la procura generale, la procura ordinaria, la Corte d’assise e la Corte d’appello dove, il prossimo 14 novembre, dovrebbe iniziare il processo di secondo grado. 

Il «pentimento» di Turetta e il clima soffocante in carcere

A rivelare il contenuto della lettera è il Corriere della Sera, secondo cui la rinuncia alla battaglia giudiziaria sarebbe una decisione maturata nelle ultime settimane. In particolare un clima sempre più insostenibile nel carcere di Montorio, dove le minacce erano continue e si erano concretizzate nell’aggressione da parte di un altro detenuto. Accettando l’ergastolo, Turetta parla di «sincero pentimento» e intende «dimostrare che non sta cercando sconti di pena».

Il ricorso e il nodo delle aggravanti: cosa succede ora

I legali Giovanni Caruso e Monica Cornaviera tra un mese preciso erano pronti a dare battaglia sulle aggravanti che la Corte d’assise aveva riconosciuto a Turetta, in particolare quella della premeditazione. Secondo i togati, infatti, il giovane aveva preparato e studiato il delitto nei dettagli, tanto da stilare una lista di cose da fare per uccidere la 22enne. Se fosse venuta meno l’aggravante, sarebbe potuta cadere la pena dell’ergastolo. Anche la procura di Venezia aveva però impugnato la sentenza, chiedendo che tra le aggravanti fossero aggiunte anche quelle della crudeltà e dello stalking. È probabile che, se la rinuncia verrà ufficialmente depositata dai difensori dell’imputato, il 14 novembre si torni dunque in aula solo sulla base del ricorso degli inquirenti. 

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

«Odio tutti gli ebrei, se vi appendono sarò la prima a sputarvi», Cecilia Parodi condannata dopo la denuncia di Liliana Segre: «Nel suo video odio razziale»

2.

Garlasco e l’impronta di scarpa n. 42: «Può accusare Andrea Sempio»

3.

Morta la neonata nata in casa nel Trevigiano, la scelta dei genitori e l’allarme 4 ore dopo il parto: la corsa disperata in ospedale

4.

Francesca Albanese e la frase sui napoletani: «Mia battuta manipolata da quattro minus habentes, potrei mai offendere la mia terra?»

5.

Stupro di Palermo, caos attorno all’audio in cui la vittima si dichiarava consenziente: «All’inizio è stato così, poi mi hanno fatto davvero tutte quelle cose»

leggi anche
gino cecchettin filippo turetta giustizia riparativa
ATTUALITÀ

Gino Cecchettin e la giustizia riparativa per Filippo Turetta: «Non la escludo assolutamente»

Di Alba Romano
filippo turetta
ATTUALITÀ

Trasferito il detenuto che aggredì in carcere FIlippo Turetta: durante l’isolamento aveva smesso di mangiare e di bere

Di Ugo Milano
processo turetta femminicidio giulia cecchettin risarcimento
ATTUALITÀ

Gino Cecchettin, la reazione al pestaggio di Filippo Turetta in carcere: «Perché non mi fa sentire felice»

Di Giovanni Ruggiero
filippo turetta
ATTUALITÀ

Filippo Turetta aggredito in carcere a Verona

Di Alba Romano