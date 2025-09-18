Ultime notizie AtleticaGazaGlobal Sumud FlotillaScuolaUcraina
Filippo Turetta aggredito in carcere a Verona

18 Settembre 2025 - 08:50 Alba Romano
embed
filippo turetta
filippo turetta
A colpirlo un altro detenuto condannato per omicidio e tentato omicidio

Filippo Turetta, condannato all’ergastolo in primo grado per l’uccisione di Giulia Cecchettin, sarebbe stato aggredito nel carcere veronese di Montorio da un altro detenuto, di 55 anni, che lo avrebbe colpito con un pugno. Lo scrive oggi il quotidiano L’Arena. L’aggressione sarebbe avvenuta nel mese di agosto, nella quarta sezione del carcere, dove Turetta era stato trasferito dopo un periodo nella sezione protetta. L’aggressore sta scontando una condanna definitiva per omicidio e tentato omicidio.

In aggiornamento

