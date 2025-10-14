Ultime notizie Cessate il fuocoDelitto di GarlascoDonald TrumpGaza
Francia, la mossa di Lecornu per salvare il governo (e il bilancio): «Sospesa la riforma delle pensioni fino alle elezioni presidenziali»

14 Ottobre 2025 - 15:48 Stefania Carboni
Il premier designato nelle sue dichiarazioni programmatiche. Macron pronto a sciogliere l'Assemblea se ci saranno mozioni di censura (e qualcuno le ha già presentate)

Il primo ministro francese, Sebastien Lecornu ha annunciato che sospenderà la riforma delle pensioni in autunno e fino alle elezioni presidenziali. «Proporrò al Parlamento in autunno di sospendere la riforma delle pensioni del 2023 fino alle elezioni presidenziali. Non ci sarà alcun aumento dell’età pensionabile da ora fino a gennaio 2028», ha dichiarato. «Ma lo dico in modo molto diretto: sospendere per il gusto di sospendere sarebbe irresponsabile. Questa sospensione deve infondere la fiducia necessaria per costruire nuove soluzioni. Sospendere per fare meglio è la soluzione», ha aggiunto.

«Non siamo in una crisi di regime»

«Dobbiamo saper trarre profitto da una crisi», ha poi aggiunto Lecornu nel preambolo delle sue dichiarazioni programmatiche. «Ho accettato la missione affidatami dal Presidente della Repubblica, perché la Francia deve avere un bilancio, perché ci sono misure d’urgenza da adottare senza indugio. È un dovere. Lo porterò a termine a determinate condizioni che derivano chiaramente dalla composizione di questa assemblea», ha aggiunto. «Viviamo e continueremo a vivere in un’epoca di crisi. O le sopportiamo, o le usiamo, o cambiamo, o saremo cambiati. Ecco cosa significa liberarsene. Chi non cambia, chi si aggrappa a vecchi riflessi e atteggiamenti, scomparirà», ha detto il primo ministro.

Macron pronto a sciogliere l’Assemblea se Lecornu sarà censurato

Il numero uno dell’Eliseo Emmanuel Macron è pronto a sciogliere l’Assemblea Nazionale in caso di censura al governo Lecornu. Questa l’intenzione emersa dopo la riunione del Consiglio dei ministri che ha approvato la manovra di bilancio e poco prima dell’inizio della seduta parlamentare in cui il primo ministro espone il suo discorso di politica generale. Le mozioni di censura presentate contro il governo sono «mozioni di scioglimento e devono essere considerate come tali», ha detto Macron ai ministri secondo la portavoce del governo, Maud Bregeon. Sia il Rassemblement National che la France Insoumise hanno depositato una mozione di censura contro il governo, mentre i Socialisti hanno fatto sapere che aspetteranno di sentire l’intervento prima di decidere. Macron «ha preso atto che sono state presentate due mozioni di censura (di LFI e RN) e ha ribadito che le mozioni di censura presentate sono mozioni di scioglimento e devono essere considerate come tali», ha riferito Bregeon. «I disaccordi sono degni di riconoscimento, ma sono accettabili solo se sono possibili compromessi», ha aggiunto il Capo dello Stato. I francesi «sono stanchi del tumulto politico».

