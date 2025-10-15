Chi era Pamela Genini, la 29enne modella e imprenditrice uccisa dal compagno: gli esordi in Tv, le ville di lusso e la relazione col 52enne

Si chiamava Pamela Genini la 29enne uccisa dal suo compagno di 52 anni martedì sera 14 ottobre intorno alle 22, in zona Gorla a Milano. La modella e imprenditrice viveva nell’appartamento al terzo piano di via Iglesias dal 2023. Gianlouca Soncin l’ha colpita con decina di coltellate, anche quando ormai le forze dell’ordine erano arrivate in casa. L’uomo ha poi tentato il suicidio, ferendosi alla gola prima che gli agenti riuscissero a bloccarlo davanti ai vicini di casa sconvolti.

Una vita tra il sogno della moda e il lavoro nell’immobiliare di lusso

Genini viveva tra Montecarlo, Milano e Dubai. Quando tornava in provincia di Bergamo, lei originaria di Strozza, paesino sul versante orientale della Valle Imagna, la si vedeva occasionalmente a Sant’Omobono o da una parrucchiera a Ponte Giurino, tra Berbenno e Bedulita. Online si presentava come «modella e giovane imprenditrice». Insieme all’amica Elisa Bortolotti aveva lanciato EP SheLux, una linea di bikini. Sul sito del brand si legge: «un brand Made in Italy che nasce dall’idea di due amiche molto creative con la passione per la moda e per il mare». Pamela era anche legata a un’agenzia immobiliare milanese di lusso, dove gestiva la filiale nel Quadrilatero della Moda, occupandosi di ville e dimore esclusive nelle località balneari più rinomate.

L’inseparabile Bianca e i viaggi di lusso

Nel suo profilo Instagram, Pamela taggava sempre Bianca, il suo chihuahua toy che la accompagnava ovunque. Tra le ultime foto pubblicate, quelle di settembre a Venezia: insieme su un motoscafo al Lido e lei in abito argento sul red carpet del Festival del Cinema. La didascalia recitava: «Red carpet mummy». Il profilo della cagnolina documentava viaggi tra Portofino, Porto Cervo, le Dolomiti, Parigi e Montecarlo.

L’esordio tv nel reality «L’isola di Adamo ed Eva»

A 19 anni, Pamela aveva partecipato al reality “L’isola di Adamo ed Eva Italia” su Deejay Tv, condotto da Vladimir Luxuria. Il programma fece discutere per la scelta di far incontrare i concorrenti completamente nudi su un’isola deserta. In un’intervista aveva raccontato i suoi inizi: «Ho iniziato a farmi fotografare quando avevo 8 anni con i primi book fotografici, mamma mi ha sempre appoggiato in questa mia passione. Così, quando a 16 anni ho deciso di buttarmi per trasformare questa passione in un lavoro, ho avuto massimo sostegno. Per me la fotografia deve essere semplice, naturale, spontanea: deve emergere la mia solarità».

La relazione con Gianluca Soncin

La storia tra Pamela e Gianluca andava avanti da circa un anno. Non convivevano, ma i vicini vedevano spesso il 52enne alle Residenze Iglesias 33, la palazzina ristrutturata in zona Gorla dove lei si era trasferita nel 2023. Pamela viveva da sola in un appartamento duplex all’ultimo piano, con terrazza su una stradina a senso unico vicino a viale Monza. È lì che martedì sera il compagno l’ha aggredita, mentre lei chiedeva disperatamente aiuto.