Ultime notizie Cessate il fuocoDelitto di GarlascoDonald TrumpGaza
ATTUALITÀAccoltellamentiFemminicidiInchiesteLombardiaMilanoOmicidiSuicidi

Milano, femminicidio in via Iglesias: 52enne uccide la compagna e tenta il suicidio

15 Ottobre 2025 - 06:27 Alba Romano
embed
milano via iglesias femminicidio
milano via iglesias femminicidio
Lei ha provato a chiedere aiuto dal terrazzo di casa

Una donna di 29 anni è stata uccisa nella sua abitazione, a Milano, da un 52enne, ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda. Avrebbe tentato il suicidio dopo avere accoltellato la vittima. È accaduto nella tarda serata di ieri in via Iglesias, nel quartiere Gorla. A chiamare il 112 sono stati i vicini di casa, allarmati per le urla provenienti da un appartamento del civico 33. Sul posto sono intervenute le volanti della questura e i sanitari del 118, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

Il femminicidio

Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe tentato il suicidio dopo avere accoltellato la vittima nella tarda serata di ieri in via Iglesias, nel quartiere Gorla. Dall’inizio del 2025 all’8 ottobre secondo l’osservatorio di “Non Una di Meno” in Italia ci sono stati almeno 70 femminicidi, tre suicidi indotti di donne e sei casi in fase di accertamento. Le vittime erano entrambe italiane e tra loro c’era una relazione. Testimoni riferiscono di aver sentito la donna chiedere aiuto dal terrazzo della casa. Diverse le coltellate inferte dall’uomo, che poi ha rivolto la stessa arma contro se stesso ferendosi alla gola.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Caso Garlasco, l’avvocato Lovati e la mossa da testimonial di una clinica dentistica in Albania: «Dopodomani torno lì così mi mettono i denti»

2.

Filippo Turetta rinuncia all’appello: «Non voglio sconti di pena, accetto l’ergastolo». La lettera scritta a mano ai giudici: ora cosa succede

3.

Castel d’Azzano, tre fratelli fanno saltare in aria il casolare durante lo sgombero: morti tre carabinieri, oltre dieci feriti

4.

Chi finanzia Casapound? Avvocati, imprenditori, giornalisti: in un libro di Berizzi l’elenco segreto

5.

Castel d’Azzano, le parole di Maria Luisa Ramponi un anno prima dell’esplosione: «Abbiamo riempito la casa di gas» – Il video

leggi anche
asia vitale
ATTUALITÀ

Accoltella la ex fuori dal posto di lavoro: arrestato uomo nel siracusano. La vittima di 33 anni è in gravi condizioni: lo aveva denunciato

Di Ugo Milano
iris stalzer spd sindaca
ESTERI

Accoltellata una sindaca in Germania, arrestato il figlio adottivo di 15 anni. Era già stata aggredita da una figlia

Di Ugo Milano
Keir Starmer Manchester
ESTERI

Manchester, una delle vittime uccisa per errore dalla polizia. Starmer in sinagoga: «Lotta totale all’antisemitismo»

Di Davide Aldrigo