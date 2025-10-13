Accoltella la ex fuori dal posto di lavoro: arrestato uomo nel siracusano. La vittima di 33 anni è in gravi condizioni

Il 34enne di Avola ha aspettato che uscisse da lavoro per aggredirla. Arrestato dai carabinieri è accusato di tentato omicidio

Si era appostato sotto la casa di cura dove lavora la ex, poi l’ha aggredita, prendendola a coltellate. È successo a Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa, alle 14 di oggi 13 ottobre. La vittima di 33 anni è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale Umberto I. Secondo le prime ricostruzioni il 34enne residente ad Avola si sarebbe avventato sulla donna mentre stava salendo in macchina alla fine del turno di lavoro. A dare l’allarme una collega che ha assistito alla scena.

Le indagini

I carabinieri, arrivati insieme alla polizia locale di Canicattini, sono riusciti a individuare l’aggressore e ad arrestarlo. Fondamentale il contributo di alcune telecamere di sicurezza e dei testimoni oculari che hanno permesso di individuare il fuggitivo in poco tempo. L’uomo è accusato di tentato omicidio.