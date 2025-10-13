«Ricordati che morirai»: il trapper Faneto e le botte all’ex fidanzata

Lei lo ha denunciato. C'è un'indagine della procura di Milano. I messaggi e la storia del cane

«Ricordati che morirai. Non vali nulla, sei una merda. Se farai girare il video sul web ti sgozzerò di persona. E se non ti farai trovare, me la prenderò con i tuoi». Questo scriveva il trapper Faneto, ovvero Valentin Antonio Segura, alla sua fidanzata Alessandra che oggi lo accusa di violenze, minacce e stalking. Lei ha pubblicato audio, video e foto che mostrano lividi e ferite. E parla di mesi di soprusi: «Ho raccontato tutto questo perché nessuna donna viva ciò che ho vissuto io. L’ho coperto per mesi e mesi ma dopo continue minacce, anche dopo averlo lasciato e denunciato, mi sono rotta. È il momento di far valere la mia voce. Ne esco a testa alta e con tanto coraggio sulle spalle. Stay safe!».

Il trapper Faneto e l’ex fidanzata picchiata

Le immagini mostrano lividi vicino agli occhi. Valentin Antonio Segura avrebbe anche provocato un incidente che ha ucciso il cane della ragazza. «Questo mi pesa sulla coscienza ogni giorno, non voglio sembrare una vittima. È come se vi avessi ucciso entrambi», le ha scritto poi. La denuncia è arrivata mesi fa alla polizia. La procura di Milano ha aperto un fascicolo d’indagine. Intanto lui si è presentato a un Dj Set a Vicenza nei giorni scorsi senza dire una parola sulla vicenda. A reagire ci hanno pensato le case discografiche. Trenches Records, l’etichetta fondata da Rondodasosa e sotto la quale è attualmente Faneto, si è dissociata «da ogni tipo di violenza sulle donne. Pertanto, tutto il ricavo delle edizioni di Faneto sarà donato ad associazioni contro la violenza sulle donne. Non ci può esser spazio, nella cultura hip-hop, per chi commette atti di questo tipo».

Valentin Antonio Segura

Anche Trapitaly ha condannato Valentin Antonio Segura: «Condanniamo con fermezza e ci dissociamo da qualsiasi forma di violenza, in particolare verso le donne. Le smanie di prepotenza non faranno di voi dei “G” (gangster ndr), ma solo delle persone deboli, che prima o poi troveranno davanti a sé squali ben più grossi». E la cantante Gaia Bianchi, in un post su Instagram, ha scritto: «Uomo piccolo, e chi gli farà fare soldi è una m**da come lui».

I video dell’aggressione

Intanto alcuni video che mostrano un’aggressione proprio nei confronti di Faneto sono stati postati sui social. Si parla di una spedizione punitiva di amici della sua ex. Lui ha sospeso il profilo Instagram e non risponde alle domande dei giornalisti. Faneto è diventato famoso con la canzone Lamelo, che nel ritornello dice: «Lei è una tr… ma verrà trattata peggio». Anche la fan page ufficiale di Faneto si è dissociata: Condanniamo e ci dissociamo con fermezza da qualsiasi forma di violenza».