Trump e l’autorizzazione alla Cia per agire contro i narcos in Venezuela

Lo riporta il New York Times e alla fine lo conferma anche il presidente Usa stesso. Lo scopo però finale è cacciare Maduro dal potere

Secondo funzionari statunitensi, l’amministrazione Trump ha segretamente autorizzato la CIA a condurre azioni segrete in Venezuela, intensificando la campagna contro Nicolàs Maduro. Lo riporta il New York Times spiegando che l’autorizzazione è l’ultimo passo di una campagna di pressione condotta dal numero uno della Casa Bianca. Da settimane l’esercito statunitense prende di mira le imbarcazioni al largo delle coste venezuelane che, a suo dire, trasportano droga. E finora nelle operazioni sono morte 27 persone. I funzionari americani sono stati chiari con il quotidiano: l’obiettivo finale è cacciare Maduro dal potere.

La conferma di Trump

La notizia del Nyt è stata confermata anche qualche ora più tardi dal presidente Usa. Trump ha detto di aver preso in considerazione attacchi terrestri contro i cartelli venezuelani, dopo aver lanciato missili contro imbarcazioni che trasportavano sospetti narcotrafficanti al largo del Venezuela. «Non voglio dirvi di più ma stiamo guardando a terra ora, perché controlliamo molto bene il mare», ha risposto nell’Ufficio ovale a una domanda di un giornalista.