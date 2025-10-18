Sinner conquista il Six Kings Slam a Riad, battuto Alcaraz 6-2, 6-4

L'azzurro ha imposto il suo ritmo anche ad Alcaraz, portando a casa una delle vittorie più remunerative della sua carriera

Jannik Sinner ha battuto Carlos Alcaraz (6-2; 6-4) nella finalissima del Six Kings Slam, torneo-esibizione di lusso disputato sulla veloce superficie di Riad, e si è portato a casa il premio più alto mai assegnato in uno scontro diretto: circa 5 milioni di euro. Il match, molto atteso per l’intensità e il talento dei due protagonisti, ha confermato ancora una volta l’equilibrio e il fascino di una rivalità tra le più avvincenti del circuito. A un anno esatto dal successo nella stessa cornice, Sinner ha ribaltato i pronostici: lo spagnolo partiva da favorito, forte di un vantaggio stagionale di 4-1 e della vittoria agli Us Open. Ma l’azzurro ha risposto con una prestazione senza sbavature, confermando i miglioramenti annunciati dopo la sconfitta di New York.

Sinner arriva da settimane positive nel circuito asiatico e a Riad ha confermato il suo stato di forma superando prima Tsitsipas, poi Djokovic, con un netto 6-4 6-2. In finale, ha imposto il suo ritmo anche ad Alcaraz. Un successo che lo proietta con entusiasmo verso l’obiettivo vero di fine stagione: le Atp Finals di Torino, dove l’Italia sogna di vederlo trionfare davanti al pubblico di casa. Intanto, fuori dal campo, Sinner si è goduto anche l’affettuosa risposta di Will Smith, che ha accettato la sua proposta ironica di interpretarlo in un futuro film: «Io ci sto», ha scritto l’attore, pubblicando un fotomontaggio virale con il suo volto e i capelli rossi dell’altoatesino.