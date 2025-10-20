Milena Mancini morta dopo la liposuzione in Turchia, chi era l’imprenditrice e cosa è successo durante l’operazione

Sotto shock i famigliari, che non sapevano del viaggio della donna per l'intervento estetico: «Lei e il marito non volevano che ci preoccupassimo»

Dopo venti giorni in terapia intensiva in un ospedale universitario di Istanbul è deceduta Milena Mancini, 50 anni, imprenditrice originaria di Isola del Liri, in provincia di Frosinone. La donna era stata ricoverata in condizioni critiche in seguito a un intervento di liposuzione effettuato in una clinica privata turca, dal quale non si sarebbe più ripresa a causa di complicazioni post-operatorie. In base alle prime informazioni, ancora in attesa di conferme ufficiali da parte delle autorità sanitarie turche, durante l’operazione si sarebbe verificata una lesione accidentale allo stomaco che avrebbe provocato una grave infezione. Trasferita d’urgenza in ospedale, è stata sottoposta a trattamenti intensivi per quasi tre settimane prima di morire.

La ricostruzione dello zio

A confermare la tragedia è stato Luigi Di Palma, zio della vittima, che ha ricostruito quanto accaduto: «Milena era andata a farsi questo intervento estetico a Istanbul 20 giorni fa. Era in una clinica privata, poi a seguito di una complicanza è stata trasportata in ospedale e questa mattina abbiamo saputo che era morta», ha dichiarato all’Adnkronos. «Durante l’intervento aveva avuto una complicanza e sembra che abbia contratto un’infezione in questa clinica. Evidentemente le conseguenze erano irreversibili». Lo zio ha raccontato anche lo shock della famiglia: «Non sapevamo che Milena fosse andata in Turchia per questo intervento estetico, quindi per noi è stata una cosa tragica. Lei e il marito non volevano che ci preoccupassimo».

Chi era Milena Mancini

Figlia dell’imprenditore Alvaro Mancini, tra i fondatori della Indexa SpA, azienda specializzata in manutenzione industriale, la 50enne aveva costruito una carriera nel settore immobiliare. Madre di due figlie, proveniva da una famiglia molto conosciuta nel Frusinate: la sorella Rita Mancini è biologa e docente all’Università La Sapienza di Roma, mentre la sorella Sara ha gestito per anni una gelateria a Isola del Liri. «Era una donna determinata e capace. Era un’imprenditrice. Ha fatto esperienze nell’ambito finanziario e bancario e, da qualche anno, era nell’ambiente immobiliare», ha aggiunto.