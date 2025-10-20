Ultime notizie Delitto di GarlascoGazaLegge di bilancioPamela GeniniSigfrido Ranucci
ATTUALITÀFrosinoneInchiesteLazioSanitàTurchia

Milena Mancini morta dopo la liposuzione in Turchia, chi era l’imprenditrice e cosa è successo durante l’operazione

20 Ottobre 2025 - 19:33 Ugo Milano
embed
milena mancini
milena mancini
Sotto shock i famigliari, che non sapevano del viaggio della donna per l'intervento estetico: «Lei e il marito non volevano che ci preoccupassimo»

Dopo venti giorni in terapia intensiva in un ospedale universitario di Istanbul è deceduta Milena Mancini, 50 anni, imprenditrice originaria di Isola del Liri, in provincia di Frosinone. La donna era stata ricoverata in condizioni critiche in seguito a un intervento di liposuzione effettuato in una clinica privata turca, dal quale non si sarebbe più ripresa a causa di complicazioni post-operatorie. In base alle prime informazioni, ancora in attesa di conferme ufficiali da parte delle autorità sanitarie turche, durante l’operazione si sarebbe verificata una lesione accidentale allo stomaco che avrebbe provocato una grave infezione. Trasferita d’urgenza in ospedale, è stata sottoposta a trattamenti intensivi per quasi tre settimane prima di morire.

La ricostruzione dello zio

A confermare la tragedia è stato Luigi Di Palma, zio della vittima, che ha ricostruito quanto accaduto: «Milena era andata a farsi questo intervento estetico a Istanbul 20 giorni fa. Era in una clinica privata, poi a seguito di una complicanza è stata trasportata in ospedale e questa mattina abbiamo saputo che era morta», ha dichiarato all’Adnkronos. «Durante l’intervento aveva avuto una complicanza e sembra che abbia contratto un’infezione in questa clinica. Evidentemente le conseguenze erano irreversibili». Lo zio ha raccontato anche lo shock della famiglia: «Non sapevamo che Milena fosse andata in Turchia per questo intervento estetico, quindi per noi è stata una cosa tragica. Lei e il marito non volevano che ci preoccupassimo».

Chi era Milena Mancini

Figlia dell’imprenditore Alvaro Mancini, tra i fondatori della Indexa SpA, azienda specializzata in manutenzione industriale, la 50enne aveva costruito una carriera nel settore immobiliare. Madre di due figlie, proveniva da una famiglia molto conosciuta nel Frusinate: la sorella Rita Mancini è biologa e docente all’Università La Sapienza di Roma, mentre la sorella Sara ha gestito per anni una gelateria a Isola del Liri. «Era una donna determinata e capace. Era un’imprenditrice. Ha fatto esperienze nell’ambito finanziario e bancario e, da qualche anno, era nell’ambiente immobiliare», ha aggiunto.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Garlasco, Angela Taccia parla di Massimo Lovati: «Aveva altre priorità, rinviava le riunioni per andare in tv. Sempio? Ha la forza dell’innocenza»

2.

Costretta a salire sul bus con l’uomo che la picchia: 19enne chiamata dalla polizia riesce a far arrestare l’ex (ma lui è ora a piede libero) – Il video

3.

L’attentato a Sigfrido Ranucci e la pista della ‘ndrangheta sull’eolico: dal collaboratore trasferito alla frase sul giornalista «finito»

4.

Trovato il cadavere di Marianna Bello dopo 18 giorni di ricerche: cos’è successo alla 38enne dispersa nell’alluvione di Favara

5.

Garlasco, il racconto di Savu: «Chiara Poggi sapeva troppo sul santuario della Bozzola»

leggi anche
ATTUALITÀ

Foggia, cospargono di benzina un’ambulanza in servizio: messi in fuga dalla polizia prima di appiccare il fuoco

Di Ugo Milano
Vittorio Sgarbi
CULTURA & SPETTACOLO

Vittorio Sgarbi «non sta guarendo, sta molto peggio. Solo la sorella può salvarlo»

Di Alba Romano
protesi pene
SALUTE

«Le protesi al pene sono più che raddoppiate nell’ultimo anno, tra i miei pazienti anche giovani»

Di Alba Romano
palermo 14enne morta
ATTUALITÀ

I medici non lo visitano subito, 30enne devasta il pronto soccorso con il braccio ingessato: bloccato dai carabinieri

Di Ugo Milano
truffa-dipendente-ospedale-bologna
ATTUALITÀ

Va in ospedale, ma i medici non si accorgono del tumore al colon: un anno dopo muore. Maxi risarcimento da 2,5 milioni di euro alla famiglia

Di Ugo Milano
SPORT

Insultata e presa per il collo da Luca Vildoza, il racconto dell’operatrice della Croce Rossa: «Dopo di lui è scesa dall’auto anche la donna, ecco cosa mi ha fatto»

Di Ugo Milano
sala operatoria
ESTERI

«Mia figlia ha appena fatto il suo primo foro con il trapano», a processo la chirurga che ha fatto partecipare la bimba 12enne all’intervento al cranio

Di Ugo Milano