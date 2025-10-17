Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpGazaLegge di bilancioPamela GeniniSigfrido Ranucci
ESTERIAustriaGiovaniInchiesteSanità

«Mia figlia ha appena fatto il suo primo foro con il trapano», a processo la chirurga che ha fatto partecipare la bimba 12enne all’intervento al cranio

17 Ottobre 2025 - 23:55 Ugo Milano
embed
sala operatoria
sala operatoria
È successo in Austria. La donna sostiene che la figlia «non ha mai impugnato autonomamente il trapano» ma che avrebbe solo «appoggiato le mani su quelle del medico»

Una neurochirurga di 48 anni e un suo collega sono finiti sotto processo per aver permesso alla figlia di 12 anni di assistere a un delicatissimo intervento cranico su un paziente adulto. Alla sbarra anche un suo collega, che avrebbe lasciato che la ragazzina maneggiasse un trapano chirurgico in sala operatoria. L’episodio risale allo scorso anno. La dottoressa, chiamata d’urgenza per operare un uomo arrivato in ospedale a Graz con un grave trauma cranico, si trovava in quel momento insieme alla figlia, presente in ambulatorio. Secondo quanto riferito, la giovane avrebbe insistito per seguire la madre in sala operatoria. La chirurga, violando il rigido protocollo che vieta l’ingresso a persone non autorizzate, soprattutto minori, ha ceduto: «Voleva assolutamente partecipare, non mi sono lanciata in lunghe discussioni e ho detto: sì, allora vieni», ha ammesso in aula definendo la sua scelta «un grave errore di giudizio».

Cos’è successo

La dodicenne è stata vestita con camice sterile e dispositivi di protezione, entrando di fatto a far parte della squadra nella sala operatoria durante l’intervento, che nella prima fase è stato eseguito senza complicazioni. I problemi sarebbero iniziati nella fase successiva dell’operazione, quando si doveva inserire una sonda per monitorare la pressione intracranica del paziente. La chirurga si era allontanata momentaneamente per rispondere a una telefonata, lasciando la procedura al collega. Ed è in questo momento che la giovane avrebbe chiesto di «aiutare». Secondo l’accusa, il collega le avrebbe permesso di utilizzare un trapano chirurgico per praticare un foro nel cranio del paziente. L’accusa parla di una manovra pericolosissima affidata a una minore priva di qualsiasi competenza medica.

Il trapano tenuto in mano

La difesa però respinge: la ragazzina – sostengono i legali – «non ha mai impugnato autonomamente il trapano». Avrebbe solo «appoggiato le mani su quelle del medico», che avrebbe sempre mantenuto il pieno controllo dello strumento. Determinante nella vicenda sarebbe stata una frase pronunciata dalla stessa chirurga al termine dell’intervento, quando, davanti al personale infermieristico, avrebbe commentato emozionata: «Mia figlia ha appena fatto il suo primo foro con il trapano». Proprio quelle parole, riportate al primario di neurochirurgia, hanno portato prima all’apertura di un’indagine interna, poi al suo licenziamento e infine al processo penale. In tribunale la dottoressa oggi nega di aver voluto confermare quell’affermazione: «L’ho detto per stupido orgoglio materno, ma non era vero».

Articoli di ESTERI più letti
1.

Il deputato con una svastica in ufficio e quelli che inneggiano a Hitler in chat

2.

Il quarto corpo restituito da Hamas è di un palestinese, non di un ostaggio israeliano: l’errore dei miliziani e le accuse all’Idf

3.

Trump sente Putin: «Telefonata molto produttiva, ci incontreremo a Budapest». Lo zar: «Tomahawk a Kiev danneggerebbero rapporti»

4.

Lei era stata uccisa il 7 ottobre, lui era sopravvissuto. Dopo due anni Roei Shalev si toglie la vita: «Dentro di me è tutto morto»

5.

«Trump sei un maiale. Hamas ha vinto con onore»: l’attacco hacker a quattro aeroporti in Canada e Usa – I video

leggi anche
SPORT

Insultata e presa per il collo da Luca Vildoza, il racconto dell’operatrice della Croce Rossa: «Dopo di lui è scesa dall’auto anche la donna, ecco cosa mi ha fatto»

Di Ugo Milano
Suicidio assistito
DIRITTI

Trovato il dispositivo per il suicidio assistito di Libera, la 55enne toscana paralizzata dal collo in giù. Cosa dice la legge regionale e l’ordine del giudice

Di Ugo Milano
luca vildoza milica vildoza arrestati bologna aggressione
SPORT

Blocca un’ambulanza in servizio e afferra un’operatrice per il collo. Arrestato Luca Vildoza: la follia del play della Virtus Bologna con la moglie

Di Ugo Milano
Diane Keaton
CULTURA & SPETTACOLO

Com’è morta Diane Keaton, la famiglia svela la causa. L’amica: «Un declino improvviso e inaspettato»

Di Giulia Norvegno
microplastiche bevande
SALUTE

Microplastiche, nelle bevande calde ce ne sono di più di quelle fredde: cosa dice l’ultimo studio e quali sono i rischi per la salute

Di Ugo Milano
neuralink
TECNOLOGIA

La storia di Tanner, l’uomo paralizzato che ora può abbracciare le figlie grazie a un chip cerebrale di Neuralink – Il video

Di Ugo Milano
POLITICA

Cosa il governo Meloni vuole fare per Gaza: dall’invio di 100 tonnellate di aiuti alla costruzione di un’università nella Striscia

Di Ugo Milano
san raffaele roma
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Lingue, AI, biomedicina: San Raffaele Roma lancia sette nuovi corsi di laurea per le professioni del domani

Di Alba Romano