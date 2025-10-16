Blocca un’ambulanza in servizio e afferra un’operatrice per il collo. Arrestato Luca Vildoza: la follia del play della Virtus Bologna con la moglie

Il 30enne argentino e la pallavolista serba Milica Tasic sono accusati di lesioni a personale sanitario. Lei sarebbe intervenuta violentemente in soccorso del marito dopo che hanno costretto l'ambulanza a fermarsi

Ha ostruito volontariamente una ambulanza con la sua auto, che stava viaggiando per Bologna a sirene spiegate. Poi, una volta che le due vetture si erano fermate, ha aggredito una operatrice del 118 con l’aiuto della moglie: è stato arrestato Luca Vildoza, il playmaker argentino della Virtus Bologna. Con lui è finita in manette anche la pallavolista serba e compagna Milica Tasic. La coppia è accusata di lesioni a personale sanitario

L’ostruzione dell’ambulanza e i primi insulti

La vicenda è avvenuta poche ore dopo la vittoria dei bianconeri bolognesi contro il Monaco al PalaDozza. Il 30enne argentino era alla guida della sua auto, con la moglie al suo fianco, quando a pochi metri dal palazzetto ha notato un’ambulanza. Il mezzo di soccorso procedeva a bassa velocità nei pressi di un incrocio mentre il personale stava tentando di capire quale fosse l’abitazione dove era stata segnalata l’emergenza. Il giocatore, innervosito dall’ambulanza che ostruiva il suo passaggio, ha lampeggiato con gli abbaglianti e preso a insulti il personale del 118.

L’aggressione all’operatrice

La vicenda non si era però conclusa. Poco dopo, lungo viale Silvani, Luca Vildoza si è trovato di nuovo alle spalle l’ambulanza, che questa volta aveva i lampeggianti e le sirene accese per segnalare l’emergenza. Il giocatore, rimasto piccato dalla situazione precedente, avrebbe iniziato a ostruire il passaggio del mezzo di soccorso piazzandosi davanti senza farlo passare e frenandogli davanti all’improvviso. Poi, una volta fatta fermare l’ambulanza, avrebbe aggredito a muso duro una operatrice che gli stava chiedendo conto del suo comportamento. Dopo averle urlato addosso altri insulti, accusando i sanitari di bloccare la strada mentre «giocavano al telefono», il giocatore della Virtus afferrata afferrato l’operatrice per il collo sollevandola da terra.

L’intervento della moglie e l’arresto

A quel punto gli altri membri dell’equipaggio dell’ambulanza sono intervenuti in soccorso della collega, scatenando la reazione della moglie del giocatore. Scesa dalla macchina, Milica Tasic ha afferrato per i capelli l’operatrice trascinandola lontana dal marito. Nel frattempo erano accorsi sul luogo alcuni poliziotti, allertati dal 118, e alcuni dirigenti della Virtus. Le forze dell’ordine, una volta arrivate, hanno ammanettato marito e moglie e li hanno condotti in questura, dove sono stati arrestati con l’accusa di lesioni a personale sanitario.