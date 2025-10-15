Il viavai sospetto nel bagno dei maschi a scuola, la scoperta shock di una prof: nel wc c’era un coltello di 20 cm. Il caso a Napoli dopo il 15enne ferito – La foto

Poche ore prima era stato accoltellato un 15enne fuori da un'altra scuola napoletana. Le indagini dei carabinieri per capire come l'arma sia finita nel bagno

Troppo viavai nel bagno dei maschi della scuola e, quando una professoressa decide di capire cosa sta succedendo, scopre un coltello di quasi venti centimetri nascosto nella cassetta del water. Succede nel plesso Carafa dell’Istituto Comprensivo 35° Scudillo Carafa Salvemini, nel Rione San Gaetano a Miano, periferia nord di Napoli. Secondo quanto ricostruito finora, la docente della scuola secondaria di primo grado si è insospettita nella mattinata di ieri 14 ottobre per il continuo andirivieni di studenti nel bagno riservato ai maschi. Una situazione anomala, abbastanza da spingerla a intervenire di persona e verificare cosa stesse accadendo. A quel punto, ha notato che la cassetta di uno dei wc era stata manomessa. Sollevando il coperchio, la scoperta shock: un coltello lungo 19,5 centimetri, con lama affilata e ben nascosto all’interno.

L’arrivo dei carabinieri

Allertata immediatamente la dirigenza scolastica, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Marianella, che hanno sequestrato l’arma e avviato le indagini. Al momento, si lavora per capire chi abbia introdotto il coltello a scuola e con quali intenzioni. La scoperta è avvenuta a poche ore di distanza da un altro episodio di violenza avvenuto ieri all’esterno di un’altra scuola di Napoli. Alla fine delle lezioni, uno studente di 15 anni è stato accoltellato da un gruppo di coetanei in via Benedetto Croce a Napoli.



