DiscoverEU 2026: come avere i biglietti gratis per viaggiare in Europa in treno
Sono aperte le candidature per DiscoverEU, il progetto del programma Erasmus+ finanziata dalla Commissione europea che offre ai giovani europei l’opportunità di viaggiare per il continente gratis. I partecipanti selezionati, infatti, riceveranno una tessera, che offre sconti su visite culturali, attività, trasporti, alloggio e cibo durante il viaggio. Ecco tutto quello che c’è da sapere su requisiti, scadenze e modalità di invio della domanda.
Chi può partecipare
Per poter partecipare alla selezione, i candidati devono rispettare criteri anagrafici e di residenza. In particolare è necessario:
- Avere tra i 18 e i 19 anni, ovvero essere nati tra il primo luglio 2006 e il 30 giugno 2007;
- Essere cittadino o residente in uno Stato europeo o in uno dei Paesi extra-UE associati a Erasmus+: Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia o Turchia.
Per partecipare è necessario compilare il form ufficiale sul portale europeo per i giovani che si può compilare da oggi fino al 22 aprile 2026.
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Come funziona
I partecipanti selezionati potranno viaggiare per un massimo di 7 giorni nell’arco di un mese, scegliendo il periodo compreso tra il primo luglio 2026 e il 30 settembre 2027. Il concorso permette di candidarsi sia individualmente sia in gruppo, fino a un massimo di quattro amici. Per chi parte solo ma vuole fare rete, il gruppo Facebook DiscoverEU ufficiale è il punto di riferimento per trovare compagni di viaggio e scambiarsi consigli sugli itinerari. Chi vince il pass assume automaticamente il ruolo di ambasciatore DiscoverEU. I giovani selezionati avranno la possibilità di condividere le proprie esperienze sui social media utilizzando l’hashtag #DiscoverEU, e chi lo desidera potrà raccontare il proprio viaggio in scuole o comunità locali, ispirando altri coetanei a scoprire l’Europa.