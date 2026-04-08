DiscoverEU 2026: come avere i biglietti gratis per viaggiare in Europa in treno

C'è tempo fino al 22 aprile per candidarsi a DiscoverEU. Il bando offre ai giovani di diciotto anni la possibilità di viaggiare per gratis in UE durante l'estate

Sono aperte le candidature per DiscoverEU, il progetto del programma Erasmus+ finanziata dalla Commissione europea che offre ai giovani europei l’opportunità di viaggiare per il continente gratis. I partecipanti selezionati, infatti, riceveranno una tessera, che offre sconti su visite culturali, attività, trasporti, alloggio e cibo durante il viaggio. Ecco tutto quello che c’è da sapere su requisiti, scadenze e modalità di invio della domanda.

Chi può partecipare

Per poter partecipare alla selezione, i candidati devono rispettare criteri anagrafici e di residenza. In particolare è necessario:

Avere tra i 18 e i 19 anni, ovvero essere nati tra il primo luglio 2006 e il 30 giugno 2007 ;

; Essere cittadino o residente in uno Stato europeo o in uno dei Paesi extra-UE associati a Erasmus+: Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia o Turchia.

Per partecipare è necessario compilare il form ufficiale sul portale europeo per i giovani che si può compilare da oggi fino al 22 aprile 2026.

Come funziona

I partecipanti selezionati potranno viaggiare per un massimo di 7 giorni nell’arco di un mese, scegliendo il periodo compreso tra il primo luglio 2026 e il 30 settembre 2027. Il concorso permette di candidarsi sia individualmente sia in gruppo, fino a un massimo di quattro amici. Per chi parte solo ma vuole fare rete, il ufficiale è il punto di riferimento per trovare compagni di viaggio e scambiarsi consigli sugli itinerari. Chi vince il pass assume automaticamente il ruolo di ambasciatore DiscoverEU. I giovani selezionati avranno la possibilità di condividere le proprie esperienze sui social media utilizzando l’hashtag #DiscoverEU, e chi lo desidera potrà raccontare il proprio viaggio in scuole o comunità locali, ispirando altri coetanei a scoprire l’Europa.