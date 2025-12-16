Il Regno Unito rientra nel programma Erasmus: cosa cambia per gli studenti europei da gennaio 2027

Domani l'annuncio di Londra e Bruxelles sull'intesa raggiunta. E presto potrebbero arrivare altri accordi sulla mobilità giovanile

Il governo britannico di Keir Starmer e l’Unione europea hanno raggiunto un accordo per far rientrare il Regno Unito nel programma Erasmus. Lo scrive il Guardian, anticipando un annuncio atteso per la giornata di mercoledì 17 dicembre. Secondo il quotidiano inglese, l’intesa è stata raggiunta e consentirà agli universitari britannici di tornare a partecipare nell’ormai popolarissimo programma di scambio di studenti, a cui il Regno Unito ha rinunciato in seguito alla Brexit del 2016.

Cosa prevede l’intesa Ue-Uk sull’Erasmus

L’accordo raggiunto da Londra e Bruxelles dovrebbe permettere a chi frequenta un’università britannica di partecipare al cosiddetto Erasmus Plus, a partire da gennaio del 2027. Parallelamente, sarà riattivata la partecipazione di giovani europei ad analoghi periodi di studio negli atenei del Regno Unito. I dettagli dell’intesa verranno resi noti al momento dell’annuncio ufficiale, previsto per mercoledì 17 dicembre.

Quanto pagheranno gli studenti

Secondo quanto rivela il Guardian, gli studenti europei che studiano nelle università inglesi nell’ambito del programma Erasmus saranno esentati dalle tasse internazionali. Questo significa che pagheranno l’equivalente delle tasse nazionali, il cui tetto massimo è fissato a 9.535 sterline all’anno. In cambio, gli studenti del Regno Unito continueranno a pagare le tasse universitarie del proprio ateneo di origine durante il periodo di studio in Europa. In più, i partecipanti avranno diritto a una borsa di studio per coprire le spese aggiuntive della vita all’estero.

Il «reset» diplomatico post-Brexit

La riapertura degli scambi di studenti fa parte del più ampio «reset diplomatico» auspicato dal governo laburista di Keir Starmer, che intende riavvicinare il Regno Unito all’Unione europea, pur continuando a escludere un nuovo referendum per fare retromarcia sulla Brexit, anche solo in parte. All’annuncio sulla ripresa del programma Erasmus potrebbero seguire presto altri accordi legati alla mobilità giovanile, che consentirebbero ai giovani europei di vivere e lavorare nel Regno Unito per alcuni anni e viceversa.

Foto copertina: EPA/Neil Hall | Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, e Keir Starmer, primo ministro inglese