L’accordo per Gaza non basta, la Spagna si ferma ancora con gli scioperi e le proteste degli studenti: «È stato genocidio»

I giovani hanno aderito a un’astensione generale dalle classi e dalle aule. Sciopero generale di 24 ore indetto da numerose sigle sindacali

La firma del piano per raggiungere la stabilità in Medio Oriente, la riapertura della Striscia agli aiuti (con qualche intoppo) e i buoni propositi per il futuro non possono cancellare ciò che è successo a Gaza negli ultimi due anni. È questo il messaggio che arriva da oltre 40 città spagnole, dove durante tutta la giornata di mercoledì 15 ottobre una enorme mobilitazione bloccherà le strade con scioperi e manifestazioni per ribadire la solidarietà con il popolo palestinese e per «denunciare il genocidio nella Striscia».

La protesta degli studenti: astensione da scuole e università

La Spagna è stata tra i primi Paesi a schierarsi nettamente e duramente contro le decisioni del governo di Benjamin Netanyahu, insistendo sul fatto che quanto è accaduto in Medio Oriente è a tutti gli effetti un genocidio. Ora, anche dopo il cessate il fuoco e lo scambio tra ostaggi e prigionieri, il popolo iberico non ha intenzione di tirarsi indietro: «Denunciamo il genocidio contro il popolo palestinese ed esigiamo il rispetto dei diritti umani e giustizia sociale». A partire dagli studenti, che hanno indetto un’astensione generale da scuole e università e parallelamente hanno annunciato cortei in decine di città del Paese. A Madri ci sarà quella più grande, che partirà alle 19 dalla stazione di Atocha e si concluderà lungo la Gran Via, in Plaza Callao.

Il maxi sciopero

Le manifestazioni in piazza saranno accompagnate per tutta la giornata da scioperi parziali in numerose località e da uno sciopero generale di 24 ore promosso da moltesigle sindacali. Tra quelle che hanno aderito a Confederacion General del Trabajo (Cgt), Solidariedad Obrera, Alternativa Sindical de Clase (Asc) e Confederacion Intersindical, assieme ad associazioni come Madrid por Palestina, la Associacion Hispano-Palestina e il movimento ‘Boicot, disinversiones y sanciones’ (Bds). I due sindacati principali, Union General de Trabajadores (Ugt) e Comisiones Obreras (CcOo), hanno promosso uno sciopero parziale di due ore per ogni turno di lavoro.