Scontro tra pullman e auto in Calabria, morti moglie, marito e un amico. Chi sono le vittime del frontale sulla Jonio-Tirreno

Le vittime si trovavano tutte a bordo dell'auto. Lo scontro frontale con il pullman per cause ancora da accertare

È di tre morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto in Calabria lungo la strada di grande comunicazione Ionio-Tirreno, nei pressi dello svincolo di Gioiosa Jonica, in provincia di Reggio Calabria. Nell’incidente sono rimasti coinvolti un pullman ed un’automobile che, per cause in corso d’accertamento, si sono scontrati frontalmente.

Le vittime a bordo dell’auto

Le vittime, che viaggiavano tutte sull’automobile, sono una coppia di coniugi e un amico. Salvatore Primerano, di 37 anni, e Lucia Elisabetta Vellone, di 28, residenti a Serra San Bruno (Vibo Valentia), viagggiavano insieme a Domenico Massa di 44 anni. I coniugi sono morti sul colpo, mentre Massa, amico e vicino di casa delle vittime, è deceduto poco dopo il ricovero nell’ospedale di Catanzaro, dove era stato trasferito con l’elisoccorso. I rilievi sul luogo dell’incidente, allo scopo di ricostruirne la dinamica, sono stati effettuati dalla polizia di Stato. Sul posto anche il personale del 118 ed i vigili del fuoco.

La macchina schiacciata sotto il bus

L’impatto con il pullman, avvenuto per cause ancora da accertare, sarebbe stato talmente violento da schiacciare l’automobile sotto il mezzo pesante. Alcuni testimoni oculari, citati da siti locali, hanno detto di aver visto la macchina, una vecchia ford modello station wagon, completamente distrutta. Gli automobilisti presenti avrebbero prestato i primi soccorsi anche usando gli estintori. La strada è stata riaperta al traffico, dopo alcune ore di chiusura necessarie per fare i rilievi e rimuovere i detriti.