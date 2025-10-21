Ultime notizie Delitto di GarlascoGazaLegge di bilancioPamela GeniniSigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Manovra, Tajani: Non votiamo la tassa sui proprietari case, faremo di tutto per modifica – Il video

21 Ottobre 2025 - 14:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 21 ottobre 2025 “Noi siamo assolutamente contrari su un aspetto della Manovra di cui non si era mai parlato: l’aumento della tassazione per alcuni proprietari di abitazioni. Faremo di tutto perchè il testo sia modificato. O lo si modifica prima di inviarlo alla Ragioneria o lo si fa in Parlamento” perché “noi non potremmo mai votare una proposta come questa”. Lo ha detto il vicepremier di FI Antonio Tajani aprendo la conferenza sugli stati generali della casa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Meloni e il caso dell’ambasciatore in Russia che sa come l’Italia decide in armi (anche per difesa dai russi). L’imbarazzo tra le fila del governo

2.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati dopo 5 anni di fidanzamento

3.

«Ranucci? Ha messo il naso dove non doveva». Il video fake che fa imbufalire Donzelli (FdI): «Li denuncio» – Il video

4.

Il governo di Giorgia Meloni è il terzo più longevo. Meglio di lei solo Berlusconi: «Continueremo a lavorare con serietà»

5.

Sondaggio Swg, le polemiche premiano Meloni-Schlein. Conte e Salvini sempre più lontani – I dati