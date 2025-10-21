Ultime notizie Delitto di GarlascoGazaLegge di bilancioPamela GeniniSigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Premier Spagna Sanchez contro ora solare: Non ha senso, proporremo a Ue di sopprimerla – Il video

21 Ottobre 2025 - 12:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Spagna, 21 ottobre 2025 Cambiare l'ora due volte all'anno non ha più senso. Aiuta a malapena a risparmiare energia e ha un impatto negativo sulla salute e sulla vita delle persone. Pertanto, oggi il governo spagnolo proporrà all'UE, in sede di Consiglio Energia, di porre fine al cambio stagionale dell'ora e chiederà che venga messo in atto il relativo meccanismo di revisione". Così il premier spagnolo Sanchez sui social. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Meloni e il caso dell’ambasciatore in Russia che sa come l’Italia decide in armi (anche per difesa dai russi). L’imbarazzo tra le fila del governo

2.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati dopo 5 anni di fidanzamento

3.

«Ranucci? Ha messo il naso dove non doveva». Il video fake che fa imbufalire Donzelli (FdI): «Li denuncio» – Il video

4.

Il governo di Giorgia Meloni è il terzo più longevo. Meglio di lei solo Berlusconi: «Continueremo a lavorare con serietà»

5.

Sondaggio Swg, le polemiche premiano Meloni-Schlein. Conte e Salvini sempre più lontani – I dati