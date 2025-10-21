Salame stagionato ritirato dal commercio, il richiamo sul sito del ministero per rischio microbiologico: quali prodotti sono coinvolti

Il richiamo riguarda un prodotto in scadenza il prossimo giugno. L'avviso nella sezione sulla sicurezza alimentare del ministero della Salute

Sul sito del Ministero della Salute è stato pubblicato l’avviso di richiamo di prodotto alimentare per un lotto di salame stagionato, venduto dall’azienda Macelleria Penserini delle Marche e distribuito in commercio. L’avviso è stato pubblicato nella sezione dei richiami dedicata agli operatori alimentari. Il provvedimento riguarda prodotti distribuiti con il lotto 0109252 e data di scadenza fissata al 30 giugno 2026.

I prodotti coinvolti nel richiamo

Si tratta di un salame stagionato in porzioni da 300 g, che se acquistato non va mangiato: «Non consumare il prodotto e riconsegnarlo al punto vendita d’acquisto», specifica l’avviso. Il motivo del ritiro dal commercio è un rischio microbiologico ravvisato dall’azienda stessa, con sede in via Santa Lucia Villanova a Macerata Feltria, in provincia di Pesaro e Urbino. Il documento non dettaglia i rischi che potrebbero esserci nel consumo, si tratta di un ritiro precauzionale per cui l’azienda invita i clienti a riconsegnare i salumi in cambio del rimborso.



