«Il telecomando è pieno di batteri», Matteo Bassetti mette in guardia: «Ecco perché va pulito» – Il video

L'allerta del noto virologo: «Una persona su quattro non lo pulisce mai. È rischioso»

Un oggetto apparentemente innocuo e presente in quasi tutte le case potrebbe nascondere più insidie di quanto immaginiamo, il telecomando della televisione. A lanciare l’allarme è il virologo Matteo Bassetti, che in un video sul suo canale Instagram ha spiegato come questo semplice strumento di tutti i giorni sia spesso trascurato nella pulizia domestica, diventando terreno fertile per i batteri. «Tutti lo conoscono, tutti sanno che cos’è questo strumento di potere, come diceva Fantozzi, lo toccate più di 5.000 volte all’anno, ma sapete che cosa succede su questo arnese che è il telecomando?», ha premesso Bassetti. «Si deposita una quantità mostruosa di batteri, soprattutto Enterobacter, ma anche miceti, streptococchi, quindi è un ricettacolo di microrganismi. Ma il 25% di voi, secondo me anche di più, non lo pulisce mai. Stiamo parlando di una persona su quattro».

«Va pulito»

Il virologo ha sottolineato come la situazione sia ancora più delicata in luoghi pubblici o condivisi, come alberghi e ospedali, dove i telecomandi diventano veri e propri veicoli di microrganismi potenzialmente pericolosi per la salute. Per ridurre il rischio, Bassetti consiglia di trattare il telecomando come altri oggetti di uso quotidiano, a partire dal cellulare: «Si può pulire anche questo, ci si mette sopra una soluzione idroalcolica e in qualche modo si elimina gran parte dei batteri».