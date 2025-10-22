Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
ATTUALITÀMatteo BassettiSanitàVideo

«Il telecomando è pieno di batteri», Matteo Bassetti mette in guardia: «Ecco perché va pulito» – Il video

22 Ottobre 2025 - 21:33 Ugo Milano
embed
L'allerta del noto virologo: «Una persona su quattro non lo pulisce mai. È rischioso»

Un oggetto apparentemente innocuo e presente in quasi tutte le case potrebbe nascondere più insidie di quanto immaginiamo, il telecomando della televisione. A lanciare l’allarme è il virologo Matteo Bassetti, che in un video sul suo canale Instagram ha spiegato come questo semplice strumento di tutti i giorni sia spesso trascurato nella pulizia domestica, diventando terreno fertile per i batteri. «Tutti lo conoscono, tutti sanno che cos’è questo strumento di potere, come diceva Fantozzi, lo toccate più di 5.000 volte all’anno, ma sapete che cosa succede su questo arnese che è il telecomando?», ha premesso Bassetti. «Si deposita una quantità mostruosa di batteri, soprattutto Enterobacter, ma anche miceti, streptococchi, quindi è un ricettacolo di microrganismi. Ma il 25% di voi, secondo me anche di più, non lo pulisce mai. Stiamo parlando di una persona su quattro».

«Va pulito»

Il virologo ha sottolineato come la situazione sia ancora più delicata in luoghi pubblici o condivisi, come alberghi e ospedali, dove i telecomandi diventano veri e propri veicoli di microrganismi potenzialmente pericolosi per la salute. Per ridurre il rischio, Bassetti consiglia di trattare il telecomando come altri oggetti di uso quotidiano, a partire dal cellulare: «Si può pulire anche questo, ci si mette sopra una soluzione idroalcolica e in qualche modo si elimina gran parte dei batteri».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Manuel Fortuna, Kevin Pellecchia, Alessandro Barberini: gli ultras arrestati per l’autista del pullman ucciso a Rieti e il Dna per incastrarli

2.

Sigfrido Ranucci al Parlamento europeo dopo l’attentato: «Querele al posto delle pallottole, tra di voi siede un maestro…» 

3.

Rieti, il giovanissimo che ha incastrato gli ultrà ora in manette per l’omicidio dell’autista Raffaele Marianella

4.

«Non è stupro, lei sapeva cosa rischiava»: la sentenza del tribunale di Macerata che assolve un 25enne

5.

Il vescovo depresso molla tutto e si sposa, la verità a un anno dalle dimissioni: «La Chiesa insiste, ma il celibato fa più male che bene»

leggi anche
matteo bassetti sigfrido ranucci
ATTUALITÀ

Il virologo Bassetti e le minacce dei No vax: «Io come Ranucci. Ma a me le bombe non vogliono farle scoppiare a vuoto»

Di Ugo Milano
matteo bassetti
ATTUALITÀ

Matteo Bassetti e il giudice che ha dato ragione ai No-Vax: «Mi hanno gridato “assassino”, è normale?»

Di Alba Romano
salmone antibiotici batteri bassetti video
SALUTE

«Attenti a che salmone mangiate», l’avvertimento di Bassetti: «Molti sono imbottiti di antibiotici». Da dove vengono quelli «sani» – Il video

Di Alba Romano
crociera norovirus
ESTERI

Vomito e diarrea sulla nave da crociera, la vacanza diventa un incubo per 140 passeggeri. Bassetti sull’epidemia a bordo: come si è sviluppata

Di Alba Romano
vibrio vulnificus matteo bassetti emergenza florida
SALUTE

Il batterio «mangiacarne» e le «infezioni gravissime» ma rare, Matteo Bassetti: «Si rischiano amputazioni: ecco come è arrivato a noi» – Il video

Di Ugo Milano
Bassetti caldo rimedi fake
SALUTE

L’errore della doccia fredda, dormire nudi e bere bibite ghiacciate. Matteo Bassetti e la ricetta per combattere davvero il caldo

Di Ugo Milano
patto pandemico ginevra oms
SALUTE

L’Oms approva il Patto pandemico ma l’Italia si astiene. Bassetti: «Non è un bel segnale»

Di Cecilia Dardana