Il virologo Bassetti e le minacce dei No vax: «Io come Ranucci. Ma a me le bombe non vogliono farle scoppiare a vuoto»

22 Ottobre 2025 - 11:33 Ugo Milano
matteo bassetti sigfrido ranucci
La denuncia dell’infettivologo su X: «Mi augurano la morte, i responsabili sono i politici e i giornalisti». In allegato una minaccia scritta in cui viene definito «coniglio di regime»

«Vengo minacciato come Ranucci, ma stavolta «non a vuoto» con le bombe». È Matteo Bassetti a prendere la via dei social per denunciare le ripetute minacce che, da infettivologo che si è messo alla vetrina durante l’era Covid, subisce ogni giorno dai no vax. Il parallelismo, tracciato da lui e da un’utente in una minaccia scritta su X, è proprio con il giornalista Sigfrido Ranucci, vittima la sera di domenica di un attentato a base di bombe carta che ha distrutto una sua auto parcheggiata davanti a casa. «Qualcuno dovrebbe avere il coraggio di dire basta». 

La denuncia di Bassetti: «Cattivi maestri responsabili»

«Ecco il clima d’odio messo in piedi dai no vax di casa nostra», scrive su X il noto medico. «Vengo minacciato «non a vuoto» con le bombe. È evidente la responsabilità di cattivi maestri che manipolano le menti bacate», aggiunge snocciolando una dopo l’altra le categorie che soggiaciono all’etichetta i “cattivi maestri”: «Politici, giornalisti, influencer, ecc».

La minaccia di un utente: «Quando qualche bomba comincerà a scoppiare…»

Allegato alla denuncia lo screenshot di un messaggio, o meglio di una minaccia, che Bassetti stesso avrebbe ricevuto nelle ultime ore tra i commenti di un suo post. «Bassetti coniglio di regime, schiavo di Big Pharma come Burioni», si legge. «Si sente Dio, ma quando qualche bomba comincerà a scoppiare (non a vuoto come a casa di Ranucci) capirà molte cose…».

