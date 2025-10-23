Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Guerra Ucraina, Zelensky: "Cessate il fuoco possibile ma nessuna cessione territoriale" l – Il video

23 Ottobre 2025 - 18:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Bruxelles, 23 ottobre 2025 "Il cessate il fuoco è possibile, ovviamente. E penso che tutti noi ne abbiamo bisogno. Ma dobbiamo fare più pressione sulla Russia per ottenere il cessate il fuoco. Un incontro lungo, un incontro importante. Abbiamo discusso di molte cose che possono essere discusse apertamente, possiamo condividere opinioni, ci sono alcuni aspetti su cui lavoriamo. Riguarda il lungo raggio, non posso rivelare molti dettagli, ma spero che la decisione venga presa. Tomahawk? Credo che l'abbiate sentito dal Presidente Trump. È una decisione molto delicata. Ma è come per le sanzioni precedenti. Era incredibile, ma ora vediamo le decisioni su queste sanzioni energetiche, che sono molto importanti. Ed è per questo che penso che sul lungo raggio avremo la stessa decisione in futuro, ma dipenderà dalla parte americana, esattamente dalla loro parte. Nessuna concessione territoriale" così il Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, a margine del Consiglio Europeo. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Gennaro Sangiuliano e la candidatura in Campania: «Forse perché sono di destra non dovrei avere questo diritto?»

2.

I rapporti di Silvio Berlusconi e Dell’Utri con la mafia? La Cassazione smonta tutto: «Nessun legame mai provato. I soldi? Solo per amicizia»

3.

La Lega porta in Senato il caso della macchina miracolosa teorizzata (forse) da Ettore Majorana. Il convegno criticato dal Cicap: «Non è scienza»

4.

Giorgia Meloni paragonata a Gollum de Il Signore degli Anelli. Lei replica: «Per il potere non farò quello che ho visto fare ad altri» – Il video

5.

Lega, evitato lo scontro al Consiglio federale: tramonta il modello bavarese di Luca Zaia