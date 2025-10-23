Guerra Ucraina, Zelensky: "Cessate il fuoco possibile ma nessuna cessione territoriale" l – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 23 ottobre 2025 "Il cessate il fuoco è possibile, ovviamente. E penso che tutti noi ne abbiamo bisogno. Ma dobbiamo fare più pressione sulla Russia per ottenere il cessate il fuoco. Un incontro lungo, un incontro importante. Abbiamo discusso di molte cose che possono essere discusse apertamente, possiamo condividere opinioni, ci sono alcuni aspetti su cui lavoriamo. Riguarda il lungo raggio, non posso rivelare molti dettagli, ma spero che la decisione venga presa. Tomahawk? Credo che l'abbiate sentito dal Presidente Trump. È una decisione molto delicata. Ma è come per le sanzioni precedenti. Era incredibile, ma ora vediamo le decisioni su queste sanzioni energetiche, che sono molto importanti. Ed è per questo che penso che sul lungo raggio avremo la stessa decisione in futuro, ma dipenderà dalla parte americana, esattamente dalla loro parte. Nessuna concessione territoriale" così il Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, a margine del Consiglio Europeo. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev