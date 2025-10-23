Maria Rosaria Boccia e il duetto con Bandecchi. Lei: «La dedico a tutti gli uomini veri» – Il video

I due si sono cimentati in "Acqua e Sale" di Mina e Celentano

Intercettati dal Karaoke Reporter, Dejan Cetnikovic, il sindaco di Terni Stefano Bandecchi e Maria Rosaria Boccia cantano “Acqua e Sale“, brano di Mina e Adriano Celentano. Al termine dell’esibizione, Dejan chiede ad entrambi a chi vorrebbero dedicare la canzone. Boccia la dedica «a tutti gli uomini veri!». Bandecchi invece scherza: «A tutti gli uomini finti!». Il presidente di UniCusano ha deciso di schierare Boccia con Dimensione Bandecchi, per la corsa alle regionali in Campania. «Non ci siamo mica sposati, ci siamo mangiati una pizza insieme e stiamo solo facendo campagna elettorale. La dottoressa Boccia è una brava persona», ha spiegato a Dejan.

Ansa/DEJAN CETNIKOVIC/RADIO ROCK