Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
POLITICACampaniaElezioni RegionaliMaria Rosaria BocciaStefano BandecchiVideo

Maria Rosaria Boccia e il duetto con Bandecchi. Lei: «La dedico a tutti gli uomini veri» – Il video

23 Ottobre 2025 - 13:53 Alba Romano
embed
I due si sono cimentati in "Acqua e Sale" di Mina e Celentano

Intercettati dal Karaoke Reporter, Dejan Cetnikovic, il sindaco di Terni Stefano Bandecchi e Maria Rosaria Boccia cantano “Acqua e Sale“, brano di Mina e Adriano Celentano. Al termine dell’esibizione, Dejan chiede ad entrambi a chi vorrebbero dedicare la canzone. Boccia la dedica «a tutti gli uomini veri!». Bandecchi invece scherza: «A tutti gli uomini finti!». Il presidente di UniCusano ha deciso di schierare Boccia con Dimensione Bandecchi, per la corsa alle regionali in Campania. «Non ci siamo mica sposati, ci siamo mangiati una pizza insieme e stiamo solo facendo campagna elettorale. La dottoressa Boccia è una brava persona», ha spiegato a Dejan.

Ansa/DEJAN CETNIKOVIC/RADIO ROCK

Articoli di POLITICA più letti
1.

Gennaro Sangiuliano e la candidatura in Campania: «Forse perché sono di destra non dovrei avere questo diritto?»

2.

I rapporti di Silvio Berlusconi e Dell’Utri con la mafia? La Cassazione smonta tutto: «Nessun legame mai provato. I soldi? Solo per amicizia»

3.

La Lega porta in Senato il caso della macchina miracolosa teorizzata (forse) da Ettore Majorana. Il convegno criticato dal Cicap: «Non è scienza»

4.

Giorgia Meloni paragonata a Gollum de Il Signore degli Anelli. Lei replica: «Per il potere non farò quello che ho visto fare ad altri» – Il video

5.

Lega, evitato lo scontro al Consiglio federale: tramonta il modello bavarese di Luca Zaia

leggi anche
maria rosaria boccia l'aria che tira bandecchi
POLITICA

Elezioni in Campania, Maria Rosaria Boccia rivela: «Mi hanno chiesto di candidarmi tutti tranne Fratelli d’Italia» – Il video

Di Ugo Milano
de luca regionali campania
POLITICA

Elezioni regionali Campania, la migrazione dei deluchiani verso il centrodestra. Sabato 21 sindaci filo De Luca aderiscono a Forza Italia

Di Sofia Spagnoli
boccia-sangiuliano-bandecchi-elezioni-campania
POLITICA

Bandecchi arruola Maria Rosaria Boccia per le regionali in Campania: l’imprenditrice prepara la sfida all’ex ministro Sangiuliano

Di Alba Romano