Bandecchi arruola Maria Rosaria Boccia per le regionali in Campania: l’imprenditrice prepara la sfida all’ex ministro Sangiuliano

Raggiunta l'intesa politica davanti a una pizza a Napoli. Ma lei avverte: «Sangiuliano? I nostri percorsi sono distinti da tempo»

Le strade di Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia potrebbero incrociarsi di nuovo. L’imprenditrice di Pompei, protagonista del caso che un anno fa ha portato alle dimissioni dell’ex ministro della Cultura, correrà alle elezioni regionali in Campania con il movimento guidato da Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e figura controversa della politica italiana. Sulla sua strada potrebbe incrociare proprio Sangiuliano, che diversi giornali danno come possibile candidato per il centrodestra.

Il «corteggiamento» di Bandecchi

Lo scorso 7 ottobre, il sindaco di Terni ha rivelato di aver chiesto a Boccia di candidarsi con Dimensione Bandecchi, dicendosi disposto anche a cederle la presidenza della lista. L’imprenditrice si era detta lusingata ma ha rifiutato l’offerta. Dopo un corteggiamento — politico, s’intende — durato circa una settimana, l’imprenditrice ha optato per il sì, dopo un incontro serale a Napoli davanti a una pizza. «Maria Rosaria ed io ci siamo sposati, finché morte non ci separi», ha annunciato il leader di Alternativa Popolare con il solito stile sopra le righe.

Il possibile incrocio tra Boccia e Sangiuliano

Bandecchi si è detto estremamente soddisfatto del fatidico «sì» pronunciato da Boccia, che secondo lui «porterà risultati preoccupanti per le sinistre e le destre socialiste». Boccia, da quanto si apprende, non sarà capolista, ma ha confermato l’intesa politica. «Ho detto “sì” alla proposta di Bandecchi e sono felice di poter dare il mio contributo». E quando le viene chieste se la possibile candidatura di Sangiuliano abbia aiutato a chiarirle le idee, ha risposto: «Non ha giocato nessun ruolo nella mia decisione. I nostri percorsi sono distinti ormai da tempo, anche politicamente. E se lo dovessi incontrare in campagna elettorale non mi farebbe nessun effetto».

Fico presenta la sua lista

Più tranquilla, almeno per ora, la situazione nel centrosinistra, con il candidato del «campo largo» Roberto Fico che prosegue la sua campagna elettorale e oggi ha presentato ufficialmente la lista che porta il suo nome. «È un ulteriore tassello per consolidare la coalizione che dovrà battere la destra e dovrà essere la vera alternativa alla destra anche a livello nazionale», dice l’ex presidente del Senato. Sullo sfondo, tuttavia, resta il complicato rapporto con il governatore uscente, Vincenzo De Luca.

Foto copertina: ANSA/Ciro Fusco | La pizza preparata in un locale di Napoli da Stefano Bandecchi con l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia