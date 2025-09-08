Vincenzo De Luca frizzante sulla candidatura di Roberto Fico alle regionali in Campania: «Se il buongiorno si vede dal mattino, buonanotte»

I commenti al vitriolo sulla scelta del centro sinistra di candidare un volto del Movimento 5 Stelle: «Stiamo dando un'immagine di politica senza dignità»

«Stiamo dando un’immagine di politica politicante priva di dignità». Queste le parole di un “frizzante” Vincenzo De Luca, ospite questa mattina, lunedì 8 settembre, a L’Aria che Tira, il programma condotto da David Parenzo su La7. Il governatore della Campania si è lasciato andare a commenti taglienti sulla candidatura di Roberto Fico alle prossime elezioni regionali. Secondo quanto detto in studio a Parenzo, De Luca non sarebbe d’accordo sulla strategia elettorale adottata dal centrosinistra. «Noi avevamo deciso qualche mese fa di discutere prima dei programmi e poi dei nomi. Poi hanno fatto una fuga in avanti», ha detto. De Luca ha anche fatto riferimento alla recente candidatura del figlio Piero come segretario del Partito Democratico in Campania. Ha difeso la scelta dicendo: «Bisogna valutare le persone».

Le critiche di De Luca

Sarebbe tutto sbagliato, secondo Vincenzo De Luca, che ha commentato senza risparmiare le critiche la recente notizia della candidatura di Roberto Fico alle regionali della Campania per il Pd. La data delle votazioni non è ancora nota, ma De Luca, reduce da due mandati consecutivi come governatore della Campania, secondo quanto previsto dalla legge, non potrà essere rieletto. Al suo posto, il centro sinistra ha da poco annunciato la candidatura di Roberto Fico, scegliendo quindi di puntare non più su un volto del Pd, ma su uno appartenente alla cerchia del Movimento 5 Stelle. Una decisione, secondo il governatore della Campania, piuttosto discutibile. «Se il buongiorno si vede dal mattino, allora buonanotte – ha detto sarcastico -. Ho ascoltato anche ieri l’annuncio e mi sono commosso. Non ho capito chi è l’ufficiale che ha celebrato».

Una strategia sbagliata

Secondo Vincenzo De Luca sarebbe la strategia elettorale ad essere sbagliata. «Io mi sto muovendo sulla linea che avevamo deciso: prima i programmi. Ma che stiamo facendo il gioco delle tre carte? Un candidato a me, uno a te. Stiamo dando un’immagine di politica politicante priva di dignità. Non è tollerabile, almeno per quel poco che mi riguarda, lo ripeto io, mi limito ad esprimere la mia opinione. Molto sommessamente».

«Fico non sa che abbiamo fatto le politiche sociali più avanzate d’Italia»

Il governatore ha colto l’occasione per ricordare anche i risultati raggiunti durante i due mandati da presidente della Campania. «Siamo stati gli unici a raddoppiare le pensioni minime dei nostri pensionati per due mesi. Noi garantiamo da 5 anni il trasporto scolastico gratuito agli studenti fino a 26 anni. Garantiamo a chi lo chiede l’assistenza dello psicologo, garantiamo alle famiglie un contributo per il secondo nato, per il primo nato, per gli asili nido. Garantiamoci l’aiuto alla povera gente, ma non intendiamo fare porcherie clientelare, va bene?».

Durante il proprio intervento De Luca ha parlato anche della candidatura del figlio Pietro come segretario al congresso del Pd campano. Nei giorni scorsi, la notizia aveva attirato non poche critiche. «C’è una Costituzione che garantisce che ogni cittadino deve essere valutato per quello che è, con la sua persona, con le sue qualità, con le sue caratteristiche. Su questa scia, mio figlio non dovrebbe fare mai politica. Questa si chiama barbarie, si chiama cafoneria, si chiama volgarità, è un modo ipocrita. Solo in Italia succede questo. Solo in Italia. In altri Paesi ovviamente si valutano le persone».