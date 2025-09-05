Regionali Puglia, De Luca: "Un cabaret, solidarietà a Vendola che ha tutto il diritto di candidarsi" – Il video

(Agenzia Vista) Napoli, 05 settembre 2025 "Mi capita ancora di seguire il cabaret della regione Puglia. Esprimo ancora la mia solidarietà a Nichi Vendola, che è un esponente politico che non appartiene al Partito Democratico e quindi ha il diritto di candidarsi dove e come vuole. Credo che chiunque voglia candidarsi per la presidenza della Puglia abbia il diritto di farlo e chi ritiene che non ci siano le condizioni per candidarsi ha il diritto di non farlo. Nessuno ha il diritto di mettere in campo atteggiamenti di arroganza, di violazione delle regole, di messa in discussione del diritto a candidarsi di altri esponenti politici" così il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella sua consueta diretta del venerdì. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev