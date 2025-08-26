Ultime notizie Donald TrumpGazaPensioniViolenza sulle donneVladimir Putin
Roberto Fico sarà il candidato per il centrosinistra in Campania. Vincenzo De Luca ha ceduto il passo ai 5 stelle (a una condizione)

26 Agosto 2025 - 17:31 Stefania Carboni
roberto fico
Il governatore, che si era sempre mal posto verso il nome dell'ex presidente della Camera, sembra aver gettato le armi. E nel Pd campano ci sarà qualche cambiamento

Sarà Roberto Fico, a quanto si apprende, il candidato del centrosinistra in Campania. L’ufficialità sarà confermata a giorni quando a Napoli è atteso – riferiscono fonti dei 5 stelle – il leader pentastellato Giuseppe Conte. Il nome dell’ex presidente alla Camera è emerso negli incontri con il commissario del Pd campano Antonio Misiani, sia con il diretto interessato che con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. A sbloccare la situazione la strada spianata a Piero De Luca, figlio del governatore De Luca, verso la segreteria regionale del Pd.

Lo sblocco: Piero De Luca unico candidato alla guida del Pd campano

La segretaria nazionale del Pd Elly Schlein ha incontrato stamane i componenti campani della segreteria nazionale Sandro Ruotolo e Marco Sarracino. Chiedendo «l’unità del partito e della coalizione verso una elezione unitaria del nuovo segretario dem in Campania» il nome su cui convergere è ora quello di Piero De Luca. Questa settimana si dovrebbe arrivare all’indicazione della candidatura unitaria di Piero De Luca come segretario regionale del Pd. E riferisce Ansa è un «elemento essenziale nell’intesa con il governatore uscente a sostegno della candidatura di Roberto Fico».

