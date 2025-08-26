Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
POLITICALegaRoberto Vannacci

La Lega contro Vannacci: «Non paga le quote di contribuzione al partito»

26 Agosto 2025 - 06:22 Alessandro D’Amato
embed
vennacci pensione
vennacci pensione
Il generale pensionato non versa il quinto dello stipendio di parlamentare. E dice che la questione riguarda solo lui e il Carroccio

Come tutti i partiti, anche la Lega ha problemi di soldi. Ne servono per finanziare Pontida e la campagna elettorale per le regionali alle porte. E il bilancio 2024 è negativo per 700 mila euro. Il tesoriere Alberto Di Rubba e i capigruppo ricordano agli eletti che è necessaria la contribuzione. Ma c’è qualcuno che non versa nulla della quota mensile tra parlamentari, europarlamentari e consiglieri regionali. È il vicesegretario Roberto Vannacci. Che non ha effettuato nemmeno erogazioni liberali.

Vannacci moroso

Il Fatto Quotidiano spiega oggi che ogni eletto in Europa dà 2 mila euro al partito rispetto al mensile in due rate da 3 mila (una da 1.845, l’altra da 1.155) dei parlamentari nazionali. A questi si aggiungono le donazioni dei privati che non devono superare i 100 mila euro annui. Paolo Borchia ha versato 2 mila euro il 26 giugno e altri 2 mila il 28 luglio. Susanna Ceccardi ha deciso di versare 6 mila euro in un’unica soluzione il 12 giugno scorso. Deputati e senatori, invece, ogni mese versano circa 3 mila euro alla “Lega Salvini premier”. Vannacci è iscritto al partito da metà maggio. La sua nomina a vicesegretario (insieme a Silvia Sardone) ha comportato l’estromissione di Andrea Crippa, fedelissimo del segretario.

Le proteste

La situazione crea malumori. Soprattutto tra i parlamentari che ogni mese danno un quinto dello stipendio al Carroccio. Anche perché intanto i tesorieri lavorano a innalzamenti della quota. «È normale che un vicesegretario non contribuisca a sostenere le casse del partito?», si chiede un dirigente che chiede al Fatto l’anonimato. Anche il ministro Giancarlo Giorgetti devolve 3 mila euro al mese. Il generale pensionato spiega che la questione «riguarda me, Salvini e la Lega e poi io ho un’altra organizzazione che si chiama ‘Il mondo al contrario’».

Il mondo al contrario

E quando Giacomo Salvini gli domanda se finanzia quella e non la Lega, replica così: «Questo lo dice lei. Ma essendo erogazioni liberali, si chiamano liberali proprio per questo. Arrivederci».

Articoli di POLITICA più letti
1.

Giorgia Meloni in vacanza con la figlia e l’ex compagno Giambruno, la premier si coccola un cane corso: «Italiano per eccellenza» – Il video

2.

Lo sfogo del capo del Papeete beach travolto dalla tempesta in Romagna: «Qui tutto devastato: dove sono quelli che rompono per il caro lettini?»

3.

Gennaro Sangiuliano e l’articolo sulla «Francia spaesata» scatena la polemica Avs: «Non può un giornalista Rai». E lui minaccia azioni legali

4.

Pensioni anticipate? Il presidente Inps Fava spegne i sogni della Lega: «Chi è in salute lavori più a lungo o il sistema salta»

5.

Regionali Toscana, Alessandro Tomasi è il candidato presidente per il centrodestra: chi è il sindaco FdI di Pistoia

leggi anche
erika saraceni vannacci
SPORT

«Vannacci dice che Doualla ha più attenzioni di me? È piccola, la pelle non c’entra». Parla Erika Saraceni, oro Under20 nel salto triplo

Di Stefania Carboni
erika saraceni vannacci
SPORT

La sparata di Vannacci sull’oro di Erika Saraceni, vittima di «razzismo al contrario»: «Non è nera né islamica, né diversamente eterosessuale, quindi non fa notizia»

Di Alba Romano
roberto vannacci campagna
POLITICA

Roberto Vannacci e la nuova campagna contro la sinistra con una foto in divisa (che non potrebbe usare)

Di Federico D’Ambrosio