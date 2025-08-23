Pasquale Tridico candidato in Calabria alle Regionali, accordo ufficiale nel Campo largo: quali partiti lo sostengono

Sarà l'europarlamentare M5s a sfidare il governatore uscente Roberto Occhiuto. Il voto previsto per domenica 5 e lunedì 6 ottobre

È arrivata la conferma ufficiale sul nome di Pasquale Tridico, che sarà candidato presidente alle prossime elezioni Regionali per il «Campo largo» in Calabria. L’ex presidente dell’inps, oggi europarlamentare del M5s, sfiderà il governatore uscente Occhiuto per il voto previsto domenica 5 e lunedì 6 ottobre.

L’ufficializzazione é stata decisa nel corso di una riunione stamattina, 23 agosto, a Lamezia Terme. All’incontro hanno preso parte i rappresentanti di Pd, M5S, Avs, Federazione riformista, Psi, Italia Viva, Azione, +Europa, Partito repubblicano, Demos, Mezzogiorno federato e Rifondazione comunista