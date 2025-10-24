Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
Mecna nudo e crudo nel nuovo album: «Mi fa star bene parlare di me» – L’intervista

24 Ottobre 2025 - 15:19 Gabriele Fazio
Si intitola Discordia, armonia e altri stati d'animo il nuovo album di una delle più interessanti penne della scena conscious rap

«Mai stato inquadrabile nella scena rap», Mecna effettivamente si è sempre ritagliato un posto a parte nel game italiano. Parliamo di uno dei migliori liricisti della scena, fuori venerdì 24 con il nuovo album Discordia, armonia e altri stati d’animo. Un album che vibra di un’urgenza autentica, quella di raccontare un’intera generazione attraverso se stesso, anche quando la narrazione si fa, per forza di cose, molto intima e molto cruda. Una scelta coraggiosa in una scena che celebra bulli, vincenti e arricchiti, ma la visione artistica di Mecna, vero nome Corrado Grilli (38 anni), è diametralmente opposta.

«In realtà – confida a Open – la cosa che mi fa stare bene è parlare di me, e il fatto di parlare soprattutto delle mie fragilità. Insomma parlare di quella parte non vincente, è la cosa che mi fa sentire più vincente. Quindi è difficile porsi in questo panorama, ma non è un problema, cioè succede e basta, non ci sarebbe altro modo per me». Non è un caso che quando gli chiediamo cosa gli piacerebbe che rimanesse di questo disco in chi lo ascolta, lui risponda: «La bellezza della normalità».

