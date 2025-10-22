Angelina Mango annulla il grande ritorno in tv: la cantante diserta la puntata di «This Is Me» di Silvia Toffanin

Nonostante l'annuncio e la grande attesa dei fan, l'artista non sarà ospite nella puntata di stasera. Non si esclude che possa esserci un contributo video

Il ritorno in televisione di Angelina Mango è stato tra i più attesi degli ultimi mesi, ma questa sera la cantautrice lucana non sarà presente a «This Is Me», il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. L’ex vincitrice del Festival di Sanremo, che ha pubblicato a sorpresa giovedì scorso il nuovo album Caramé, avrebbe dovuto omaggiare la sua ex insegnante ad Amici, segnando il rientro televisivo a un anno esatto dall’annullamento del suo tour. Nonostante il suo nome fosse comparso nello spot di lancio della seconda puntata insieme a quello di grandi ospiti come Amadeus, Beppe Vessicchio, Marco Columbro, Ricchi e Poveri, Nina Zilli ed Ezio Greggio, nella comunicazione ufficiale la sua partecipazione non è più confermata. Il Messaggero riferisce che Angelina Mango non era presente alle registrazioni di ieri a Roma. Non è escluso, tuttavia, che il suo tributo a Cuccarini possa arrivare attraverso un contributo video.

Il periodo buio di Angelina Mango

Non è stato un periodo facile per l’artista Angelina Mango. Dopo il successo al Festival di Sanremo e la partecipazione all’Eurovision Song Contest 2024, la giovane cantante ha dovuto affrontare una serie di difficoltà personali e professionali. A metà ottobre 2024, ha cancellato il suo tour a causa di una rinofaringite acuta che le ha compromesso la voce. Alcuni rumors parlavano anche di una presunta anoressia, mai confermata dalla cantante.